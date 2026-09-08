Una exministra de educación por las pruebas PISA: "No es culpa del kirchnerismo, esto viene en decadencia"

Los resultados de las pruebas PISA volvieron a poner bajo la lupa el desempeño de los estudiantes argentinos. Frente a este escenario, la exministra de Educación de la Nación Susana Decibe consideró que no alcanza con responsabilizar a una sola gestión política y señaló que existe un problema sostenido de formación y acompañamiento a los docentes.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Decibe admitió que puede compartir algunas críticas al gobierno kirchnerista por haber generado una cultura de “dejar hacer” en las escuelas. Sin embargo, sostuvo que esa explicación no alcanza para entender el deterioro educativo.

Paro universitario en Córdoba: la UNC suspende las clases este martes por una medida nacional

La exfuncionaria explicó que existe una distancia entre los contenidos definidos por especialistas y lo que finalmente ocurre dentro del aula. Según planteó, los docentes necesitan actualizar sus conocimientos y contar con herramientas concretas para poder trasladarlos a los estudiantes.

Decibe definió esta conexión como un “puente” entre los diseños curriculares y la práctica cotidiana. A su criterio, "debería incluir materiales y metodologías que permitan a los docentes actualizarse" y, al mismo tiempo, contar con instrumentos para enseñar.

“Esto no pasó en ningún gobierno, no es un problema sólo del kirchnerismo. Ningún gobierno hizo, construyó ese puente y es absolutamente urgente que lo hagamos”, afirmó Decibe.

Distintas herramientas

La exministra sostuvo que actualmente existen herramientas tecnológicas que permitirían desarrollar ese sistema a escala nacional. Propuso generar materiales producidos entre el Ministerio de Educación y las provincias, con secuencias didácticas centradas en los conocimientos fundamentales de cada nivel.

“Son como guiones de clase, para que en el mismo instante en que el docente se actualiza, pueda enseñarlo, tenga instrumentos para enseñarlo”, explicó.

En ese sentido, Decibe consideró que los docentes “se quedaron sin metodología” y mencionó particularmente la enseñanza de la lectura y la escritura. “Los docentes de primaria para enseñar a leer y escribir, como hubo una política, incluso ideológica, de decir que los métodos más conductistas eran capitalistas”, sostuvo.

Explicó que esas corrientes pedagógicas fueron incorporadas como una forma de enseñanza y terminaron desplazando los métodos concretos para enseñar. “Se abandonó el método de enseñanza para enseñar a los chicos a leer y escribir”, afirmó.

Responsabilidad de los gobiernos

Consultada sobre si la explicación de la ministra Sandra Pettovello respecto de la responsabilidad del kirchnerismo era correcta, Decibe respondió que hubo decisiones del pasado que contribuyeron al problema, pero insistió en que la situación excede a una administración.

“No es que hay una gestión, esto viene en decadencia progresiva”, sostuvo. Para la exministra, la "falta de actualización de los docentes, formación y metodologías para enseñar" constituye actualmente una de las principales dificultades del sistema.

Decibe también destacó que en Córdoba existen experiencias que muestran que es posible trabajar de otra manera . “Se han hecho innovaciones muy interesantes, que ahí los estudiantes, la disciplina existe, la gente está encantada de ir a la escuela”, afirmó.

Argentina empeoró su desempeño en las PISA 2025: 8 de cada 10 estudiantes no logran niveles básicos en Matemática

La exministra también se refirió a las condiciones laborales de los docentes y sostuvo que la profesionalización debe estar acompañada por mejores ingresos y recursos. “Si no se profesionaliza y se respeta la profesión docente,, y no se le da los recursos inclusive económicos para que se desarrolle y pueda permanecer en el sector, no estamos realmente priorizando la educación”, afirmó.

El desafío de recuperar la escuela

Decibe volvió a señalar que la recuperación educativa requiere fortalecer los conocimientos y las herramientas con las que cuentan los docentes. “Yo creo que se recupera, se recupera si la escuela se llena de conocimientos y de modos de cómo enseñarlos”, afirmó.

También señaló que el problema ya no se limita al ausentismo docente, sino que existe una fuerte falta de asistencia de los estudiantes. “Los chicos no van a la escuela, el ausentismo de alumnos en las escuelas estatales es enorme”, afirmó.Para la exministra, “la pérdida de interés es lo que la escuela tiene que lograr recuperar, volver a lograrlo”, afirmó.

Entrevista realizada en el programa "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.