Perros peligrosos: en el Concejo, los opositores presentan proyectos paralelos para prohibirlos

Tras la muerte de una niña de dos años y una serie de ataques registrados en la ciudad, la concejal Fabiana Gutiérrez presentó en el Concejo Deliberante un paquete de tres proyectos para modificar de raíz la regulación sobre perros potencialmente peligrosos. En paralelo, la concejal Jessica Rovetto Yapur reintenta con dos iniciativas propias sobre la misma problemática.

"No alcanza con registrar un peligro; hay que evitar que se transforme en una tragedia", afirmó Gutiérrez, autora de la propuesta que exige prohibir de forma definitiva la tenencia particular, la reproducción y la comercialización de estas razas.

El plan de Gutiérrez: prohibición y sanciones

El proyecto central prohíbe la incorporación de nuevos ejemplares, la venta y la cría en todo el ámbito municipal. Los dueños actuales que ya tengan registrado a su animal podrán conservarlo hasta su muerte natural, pero sin posibilidad de reproducirlo o transferirlo.

Para los infractores, la iniciativa estipula el secuestro preventivo o decomiso del animal y multas de 500 Unidades Económicas Municipales (U.E.M.).

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El paquete incluye además un pedido de informes al Ejecutivo para que BioCórdoba rinda cuentas sobre los controles realizados bajo las ordenanzas 13.321 y 13.393, y exige intensificar de manera inmediata las inspecciones en todos los barrios, sin esperar el debate legislativo.

"Córdoba ya tiene ordenanzas, pero queremos saber si se están haciendo cumplir. Queremos saber quién controla, cuántas inspecciones se hacen y qué responde el Estado ante una denuncia", remarcó Gutiérrez.

La edil radical sostuvo que los perros actualmente habilitados no serán desamparados ni abandonados, pero que el objetivo es cerrar el ciclo de proliferación de animales con capacidad de causar lesiones fatales.

"Tenencia responsable y bienestar animal deben convivir con la seguridad de los vecinos. Pero cuando existe un riesgo real para la vida de las personas, la prevención es la única prioridad", concluyó.

La propuesta de Rovetto Yapur: prohibir la venta de todos los perros

La concejal libertaria Jessica Rovetto Yapur impulsa, por su parte, dos proyectos propios. Uno de carácter integral sobre tenencia responsable de animales, y otro para declarar la emergencia, con el objetivo de que el Ejecutivo realice un censo, desmantele los criaderos y avance con castraciones masivas vinculadas a los perros potencialmente peligrosos.

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A diferencia de la iniciativa de Gutiérrez, la propuesta de Rovetto Yapur no se limita a las razas consideradas potencialmente pelogrosas. "Yo lo que busco es prohibir total y absolutamente la compra venta de todo perro, no solamente de estas razas, sino de todos", explicó la concejal.

Para Rovetto Yapur, los ejemplares involucrados en las muertes registradas "vienen del mercado negro, vienen de criaderos ilegales, donde se los reproducen discriminadamente y se los vende sin ningún control, sin ningún requerimiento".

Al igual que Gutiérrez, Rovetto Yapur apuntó contra la falta de aplicación de la normativa vigente. "La ordenanza de perros peligrosos ya existe, ya está vigente, pero el Ejecutivo no la aplica, o sea, no se está controlando como se debe", afirmó. Según la edil, hoy una persona puede adquirir un perro de estas características sin el certificado del curso que exige la ordenanza, sin el apto psicofísico ni las condiciones de vivienda correspondientes.