Papa León XIV en Córdoba: quieren convocar mas de 8.000 voluntarios y buscan "gente de buena voluntad”

La Iglesia avanza con la organización de la visita del Papa León XIV a Córdoba, prevista para el 10 de noviembre, y abrió la convocatoria para quienes quieran colaborar como voluntarios. La propuesta contempla reunir entre 8.000 y 10.000 personas para acompañar las distintas actividades vinculadas al encuentro.

En Punto a Punto Radio, el sacerdote Nacho Loza, coordinador del área de voluntarios, explicó cómo será la convocatoria, qué requisitos deberán cumplir los interesados y qué servicios tendrán quienes lleguen desde otras localidades o provincias.

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La inscripción de la convocatoria se realiza a través de la página de la Conferencia Episcopal Argentina y de las redes sociales de la Iglesia a nivel nacional, provincial y diocesano, y está dirigida a personas de entre 18 y 65 años. Loza explicó que no se busca un perfil profesional específico, sino "gente de buena voluntad".

Qué tareas realizarán

Los voluntarios estarán destinados a distintas funciones vinculadas con la organización del evento, entre ellas la recepción, la logística, el acompañamiento de personas y la atención ante posibles urgencias. Antes de la visita, además, recibirán una preparación específica de acuerdo con la tarea que les sea asignada. “Uno de los puntos es la animación, otro de los puntos es la logística”, explicó Loza.

Uno de los aspectos centrales de la organización será la recepción de personas que lleguen desde otras localidades y provincias. Loza aseguró que "quienes se inscriban para colaborar en Córdoba tendrán cubiertas las necesidades básicas durante su permanencia".

Además detalló que "van a tener lugar para que se puedan quedarte a dormir, van a tener un kit, con una remera, cantimplora y también van a tener la comida. Van a tener todos los servicios que necesiten”, explicó.

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La organización prevé que los voluntarios puedan llegar un día antes de la visita del Papa. En caso de confirmarse el 10 de noviembre como fecha para Córdoba, la llegada sería durante la mañana del 9 y ese mismo día se realizaría una última instancia de formación.

Loza señaló que todavía aguardaban algunas confirmaciones vinculadas con la agenda definitiva del Vaticano, aunque indicó que “lo más seguro” es que la visita a Córdoba sea el 10 de noviembre. La convocatoria permanecerá abierta hasta aproximadamente la primera semana de octubre y luego comenzará la etapa más intensa de preparación.

Posibilidades de ver al Papa

Otro de los puntos que genera expectativa entre quienes participarán de la organización es la posibilidad de ver de cerca a León XIV durante su recorrido. Loza explicó que uno de los objetivos del operativo será intentar que los voluntarios también puedan tener ese momento.

“La idea es que todos lo podamos ver de cerquita”, sostuvo. En ese sentido, señaló que se buscará organizar el recorrido del Papamóvil para que el Papa pueda pasar por distintos sectores y que quienes estén trabajando durante la jornada también tengan la posibilidad de verlo.

Según explicó Loza, "alrededor del 85% de los voluntarios serán destinados al predio de FAdeA," uno de los principales puntos previstos para la concentración de fieles durante la visita. La cantidad de colaboradores responde a la magnitud del operativo y a la expectativa por la cantidad de personas que llegarán a Córdoba.

Entrevista realizada en el programa “Es por acá”, con Juan Bernaus y Julieta Fantini.