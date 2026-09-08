Crimen de Gabriela Pérez: desgarrador testimonio de Dalma hermana de la víctima y del acusado del homicidio

En el juicio que se desarrolla en la Cámara 3a. del Crimen por el crimen de Gabriela Pérez, ocurrido el 9 de septiembre de 2023 en el Club Yapeyú, declaró este martes Dalma Herrera, una de las hermanas de la víctima y de Gustavo Herrera, acusado del homicidio.

Uno de los detalles trascendentes de su relato fue un episodio ocurrido un mes después del crimen cuando su hermano Gustavo le advirtió a ella y a otra hermana que lo acusarían del homicidio.

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Un almuerzo de sangre

Relató que el sábado del almuerzo en el que Gabriela resultó herida de muerte concurrió con su bebé al almuerzo del Soelsac en el Club Yapeyú. Su testimonio estuvo atravesado por la conmoción.

Gustavo Herrera, evitó mirar a su hermana mientras ella reconstruía lo ocurrido aquel mediodía y los acontecimientos posteriores que terminaron involucrándolo en la investigación. En algunos tramos de la narración él lloró en silencio y se tapó la cara.

En un momento, Dalma recordó que al llegar vio al secretario general, Sergio Fittipaldi, que fue al buffet a buscar una gaseosa y cuando volvió a la mesa y recibió una bandeja con pollo, escuchó las detonaciones. “Pensé que eran fuegos artificiales”, relató ante los jueces. Inmediatamente todos se levantaron y comenzaron a correr, mientras ella buscaba a Gabriela. La encontró tirada en el piso. “Pensé que estaba convulsionando”, contó.

Se acercó y vio que su hermana tenía las manos en el cuello y perdía abundante sangre. Dalma comenzó a gritar y pidió ayuda. Desde el lugar divisó a Cristian “Coco” Fuentes -uno de los guardias del Soelsac- y le pidió que ayudara a trasladar a Gabriela al hospital.

Mientras la llevaron al Hospital Córdoba, ella se fue a la casa de un familiar. Vio llegar a otra de sus hermanas en su auto y a Gustavo Herrera, sentado atrás. Habían pasado solo 15 minutos de la mortal balacera.

La declaración de Dalma estuvo marcada por una aclaración que repitió ante el tribunal: durante los primeros momentos posteriores al crimen nunca sospechó de Gustavo. “Yo solo quería saber quién mató a mi hermana”, explicó.

La acusación contra Gustavo Herrera produjo una profunda fractura familiar. Dalma relató que durante aproximadamente un año y medio mantuvo fuertes enfrentamientos con sus hermanas.

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La versión que Gustavo le contó sobre “Petaca” y Luis Mendoza

Uno de los momentos centrales del testimonio fue cuando reconstruyó una conversación con Gustavo ocurrida después del crimen.

Contó que estaba en la plaza donde habían realizado un mural en memoria de Gabriela. Fue cuando su hermano les dijo que tenía que contarles algo. “Yo sé quién mató a Gabi”, recordó que les dijo. Según el relato de Dalma, mencionó a “Petaca” (Vallejos) y a Luis Mendoza (prófugo) -ambos acusados de partícipes necesarios del homicidio- y dijo que le ofrecieron “el trabajo” a él, al “Negro Oscar” y al “Gringo Alan”, pero que lo rechazó.

Cuando le preguntaron qué imaginó que era el "trabajo" ofrecido, dijo que dedujo que fue disparar contra el club.

Extraño vínculo empresas y gremio

Dalma contó que tanto ella como Gabriela trabajaban para una empresa privada y que habían ingresado a través del sindicato. Según explicó, los contratos eran renovados cada tres meses y desde el gremio les comunicaban cuándo debían presentarse a trabajar.

Para el almuerzo del 9 de septiembre, ambas fueron invitadas. Dalma concurrió con su bebé, mientras que Gabriela había decidido no llevar a su hija.

Explicó que dirigentes del Soelsac se presentaban en los lugares donde ellas trabajaban y las convocaban a movilizaciones y eventos como el almuerzo del Club Yapeyú. Señaló que tenían que ir porque les “tomaban asistencia”. De su presencia en los actos dependía la continuidad de los contratos que se renovaban cada tres meses.

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Pericias sin conclusiones determinantes

Previo al testimonio de Dalma Herrera, prestaron declaración cuatro peritos que analizaron las imágenes del video donde se observa al tirador que atacó la fachada del club.

Las conclusiones no fueron determinantes para confirmar o excluir que se trate de Gustavo Herrera al que se observa en la imagen. Si bien señalaron que las medidas, la talla, de la persona que se ve efectuar los disparos desde la vereda de enfrente no coinciden con las de Gustavo Herrera, acusado de producir la balacera, admitieron que los cálculos se hicieron en base a videos de baja resolución.

La duda favorece a la posición defensiva.