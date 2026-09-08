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Paro universitario en Córdoba: la UNC suspende las clases este martes por una medida nacional

La medida de fuerza se realiza este martes en el marco de un reclamo salarial y presupuestario. El paro alcanza a las facultades, dependencias y colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

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UNC | CEDOC
Perfil Redacción Córdoba
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La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) atraviesa este martes una jornada de paro total convocada por los gremios docentes y no docentes universitarios, en el marco de un plan de lucha impulsado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

La medida afecta el dictado de clases y las actividades administrativas en todas las facultades, además de los colegios preuniversitarios, mientras los sindicatos reclaman una recomposición salarial, mayor presupuesto para las casas de estudio y la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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La medida de fuerza se desarrolla durante toda la jornada y alcanza a las facultades y dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba, con suspensión de actividades académicas y administrativas.

El paro también se extiende a los establecimientos preuniversitarios que dependen de la UNC. En ese marco, docentes y no docentes adhieren a la convocatoria en el Colegio Nacional de Monserrat y en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, lo que altera el normal funcionamiento de ambas instituciones.

El conflicto universitario continúa

El paro de este martes forma parte de un plan de lucha que tendrá continuidad durante septiembre. Entre las próximas acciones previstas figura una jornada nacional de clases públicas el 15 de septiembre, con actividades abiertas para visibilizar el conflicto en distintas ciudades del país.

En paralelo, los gremios universitarios trabajan en la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para los primeros días de octubre.

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