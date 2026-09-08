Programa Primer Paso en Córdoba: quiénes pueden anotarse y cómo acceder a uno de los 15 mil puestos

El Gobierno de Córdoba puso en marcha una nueva edición del Programa Primer Paso (PPP), una iniciativa que este año ofrecerá 15.000 oportunidades de inserción laboral para jóvenes de entre 16 y 25 años que se encuentren desempleados. El objetivo es facilitar el acceso al primer empleo a través de prácticas en empresas privadas o mediante contrataciones formales con acompañamiento económico del Estado provincial.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 16 y 25 años que no tengan trabajo al momento de la inscripción.

Paro universitario en Córdoba: la UNC suspende las clases este martes por una medida nacional

En esta edición se habilitarán 15.000 cupos, distribuidos en dos modalidades: 7.500 lugares para realizar prácticas laborales en empresas privadas y 7.500 puestos para incorporaciones bajo relación de dependencia.

Cómo funciona cada modalidad

La modalidad de práctica laboral tendrá una duración de seis meses, con una carga de 20 horas semanales. Durante ese período, los participantes recibirán capacitación vinculada al mundo del trabajo y una asignación equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, financiada de manera conjunta entre el Gobierno provincial y el empleador. También accederán al Boleto Obrero Social.

En tanto, quienes ingresen mediante la modalidad de empleo registrado serán contratados directamente por empresas privadas, percibirán el salario correspondiente al convenio colectivo de su actividad y contarán con todos los derechos laborales. En estos casos, la Provincia acompañará al empleador durante 12 meses con un aporte económico equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Cupos con prioridad

Incluidos en el Programa de Igualdad Territorial, el 25% de los cupos estará destinado prioritariamente a jóvenes del noroeste cordobés y de los departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca.

Argentina empeoró su desempeño en las PISA 2025: 8 de cada 10 estudiantes no logran niveles básicos en Matemática

A su vez, un 5% será reservado para personas con discapacidad y personas trasplantadas, mientras que otro 5% estará destinado a personas que atraviesen situaciones de alta vulnerabilidad social.

Cómo anotarse al Programa Primer Paso

La inscripción se realiza de manera gratuita a través de la plataforma habilitada por el Gobierno de Córdoba. Durante el proceso, cada postulante deberá completar sus datos y seleccionar la modalidad en la que desea participar.

Una vez concluida la etapa de selección, las personas elegidas serán notificadas mediante CiDi y WhatsApp para avanzar con su incorporación a empresas, comercios, industrias y emprendimientos privados de la provincia.