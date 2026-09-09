Hospital Tránsito Cáceres: una paciente denunció que fue abusada sexualmente por un enfermero durante su internación

Una denuncia por un presunto abuso sexual ocurrido dentro del servicio de Psiquiatría del Hospital Tránsito Cáceres de Allende es investigada por la Justicia de Córdoba. La presentación fue realizada por una joven de 20 años que permaneció internada entre el 13 y el 20 de agosto y apunta contra un enfermero que cumplía funciones en el turno noche.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno, a cargo de Ingrid Vago, que lleva adelante las medidas para esclarecer lo sucedido. Según relató la madre de la joven a ElDoce, la internación había sido indicada por la médica de cabecera debido a un cuadro depresivo, aunque aseguró que durante la permanencia en el hospital la medicación fue modificada.

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“Mi hija estuvo alojada con un cuadro de depresión sin autolesiones, fue preventivo indicado por su doctora de cabecera. Ingresa con medicación mínima porque venía estable, al ingresar le suben cinco veces la dosis que venía tomando dejándola prácticamente inconsciente”.

De acuerdo con su testimonio, el presunto abuso habría ocurrido durante la noche y la primera persona en advertir lo sucedido fue la compañera de habitación de la paciente. “En la primera noche su compañera de habitación le relata que fue abusada sexualmente durante la noche por un enfermero del turno noche al cual ella después reconoce”.

“El Hospital no hizo más que ofrecerle más días de internación a modo coercitivo, ya que no sacaron a este hombre de su cargo y pretendían dejarla más tiempo a lo que ella solicita el alta”, dijo.

También aseguró que la familia no fue notificada inmediatamente sobre la denuncia. “No nos informan a la familia siendo que tiene certificado de discapacidad. Le dieron el alta el viernes 20 y nosotros nos enteramos el lunes siguiente, el martes hicimos la denuncia en el Polo de la Mujer, de donde sale descompensada por su declaración”.

El testimonio de la compañera de habitación

Según la madre, la otra paciente quedó incorporada como testigo dentro de la investigación y fue quien alertó a las autoridades del establecimiento sobre el episodio.

Además, denunció que recibió una respuesta que consideró inadmisible por parte de una responsable del área. “La respuesta de la jefa del área es que es mayor de edad y puede consentir, lo cual la compañera le responde ‘¿cómo puede consentir estando inconsciente?’. ‘Eso es problema de ella’, dijo la jefa del área”.

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La familia indicó que el enfermero denunciado tiene 60 años, es delegado gremial y que la joven logró identificarlo una vez que ya había recibido el alta médica. “Se suponía que entraba al hospital para ser estabilizada y salió desestabilizada, con una medicación cinco veces más fuerte y condujo a un nuevo intento de suicidio”.

Asimismo, expresó preocupación porque, según indicó, el trabajador continuaría desempeñando funciones en el hospital. “Este hombre sigue trabajando, no nos han notificado si sigue trabajando o no. La fiscalía no nos comunica nada”.