Martín Juez: "Si el candidato a gobernador no es Juez, entonces probablemente pueda haber algún pacto"

El concejal Martín Juez consideró que “si el candidato a gobernador no es (Luis) Juez, entonces probablemente pueda haber algún pacto” entre la Libertad Avanza nacional y el peronismo de Córdoba.

Cuando se le preguntó sobre un eventual supuesto acuerdo electoral entre esas fuerzas políticas, el edil respondió en diálogo con Yanina Soria de Telefe Córdoba: “No te lo puedo garantizar. La verdad no sé cómo piensan allá en Buenos Aires”.

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Además estimó que “por supuesto” tiene que haber una relación institucional entre nación y provincia.

En otra parte de la entrevista el concejal del Frente Cívico admitió que estos dichos sobre su padre quizás le traigan “enormes dolores de cabeza a (Luis) Juez mismo”.

Luego al referirse a Gabriel Bornoroni y Rodrigo de Loredo, precandidatos a la gobernación de Córdoba, expresó: “A él lo conozco (Bornoroni), a Rodrigo también lo conozco. Son dos personas con templanza, con autoridad, con ganas también de gobernar”.

Y luego completó: “Es legítimo que él tenga ese derecho. Ahora si vos me preguntás a mí, no solamente hay mejor candidato que Juez para enfrentar” al peronismo en Córdoba.

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"Juez es el tipo a vencer"

“Se han metido con mi hermana, se han metido con mi familia. Están todo el tiempo operaciones contra Juez porque saben que es el tipo a vencer. Es el tipo que para mí sin duda alguna en un frente de coalición, encabezado por él, con el acompañamiento de la Libertad Avanza, de la Unión Cívica Radical, gente del PRO, peronistas que se quieran sumar a este frente”, precisó.

“Creo que es quien con seguridad le ganaría al peronismo de Córdoba”, concluyó Martín Juez.