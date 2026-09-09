Al Rescoldazo: siete bandas y “8 horas ininterrumpidas de música en vivo”

El festival Al Rescoldo​ prepara para este sábado una jornada con siete bandas, gastronomía y distintas alternativas para que el público pueda organizar su propia experiencia. La propuesta permitirá llegar al mediodía, asistir a determinados shows o permanecer durante buena parte de la jornada, con ingresos y egresos habilitados durante el evento.

En Punto a Punto Radio, Sebastián Egidio explicó cómo estará organizado el festival, cuál es el perfil del público y qué opciones habrá para quienes quieran asistir solo durante algunas horas. El evento está pensado como un "plan de varias horas" .

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La propuesta gastronómica tendrá un formato diferente al habitual debido a la cantidad de público prevista. Egidio explicó que, “la oferta típica del rescoldo siempre es asado a la llama y a la vista con empanadas al disco”, explicó Egidio. Para esta edición, agregó que habrá sándwiches de asado, papas y otras alternativas más prácticas para un formato de festival.

La programación estará integrada por siete bandas. "Entre los artistas que van a presentarse esta JAF, Agapornis, el Chaqueño Palavecino, Los Tipitos, Los Abuelos de la Nada y La Banda de Carlitos", contó Sebastián.

Cuánto cuestan las entradas

La entrada general tiene un valor de $80.000, mientras que el sector VIP ofrece distintas alternativas. Según explicó Egidio, había tres propuestas VIP y al momento de la entrevista se encontraban agotadas.

Una de las opciones consistía en una mesa para 10 personas por $1.600.000, que incluye las entradas, tres estacionamientos y un 60% de consumo. También hay un VIP individual de $110.000 y un sector denominado “VIP full experiencia”, con tres bebidas, dos comidas y acceso a todos los sectores VIP, por $180.000.

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En cuanto al estacionamiento, Egidio explicó que habrá dos opción de pago. “El estacionamiento sale 10.000 pesos. Lo podés pagar anticipado, cuando sacás la entrada, o lo podés pagar ahí mismo. Siempre recomendamos que tengas el QR para que sea más ágil el ingreso.”

Entrevista realizada en el programa de radio “Es por acá” con Juan Bernaus y Julieta Fantini.