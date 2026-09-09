Al Rescoldazo: siete bandas y “8 horas ininterrumpidas de música en vivo”

El festival Al Rescoldo prepara para este sábado una jornada con siete bandas, gastronomía y distintas alternativas para que el público pueda organizar su propia experiencia. La propuesta permitirá llegar al mediodía, asistir a determinados shows o permanecer durante buena parte de la jornada, con ingresos y egresos habilitados durante el evento.
En Punto a Punto Radio, Sebastián Egidio explicó cómo estará organizado el festival, cuál es el perfil del público y qué opciones habrá para quienes quieran asistir solo durante algunas horas. El evento está pensado como un "plan de varias horas" .
De Loredo: "Bornoroni me parece que sería un extraordinario intendente de la ciudad de Córdoba"
La propuesta gastronómica tendrá un formato diferente al habitual debido a la cantidad de público prevista. Egidio explicó que, “la oferta típica del rescoldo siempre es asado a la llama y a la vista con empanadas al disco”, explicó Egidio. Para esta edición, agregó que habrá sándwiches de asado, papas y otras alternativas más prácticas para un formato de festival.
La programación estará integrada por siete bandas. "Entre los artistas que van a presentarse esta JAF, Agapornis, el Chaqueño Palavecino, Los Tipitos, Los Abuelos de la Nada y La Banda de Carlitos", contó Sebastián.
Cuánto cuestan las entradas
La entrada general tiene un valor de $80.000, mientras que el sector VIP ofrece distintas alternativas. Según explicó Egidio, había tres propuestas VIP y al momento de la entrevista se encontraban agotadas.
Una de las opciones consistía en una mesa para 10 personas por $1.600.000, que incluye las entradas, tres estacionamientos y un 60% de consumo. También hay un VIP individual de $110.000 y un sector denominado “VIP full experiencia”, con tres bebidas, dos comidas y acceso a todos los sectores VIP, por $180.000.
Chiche Gelblung y su huella en Córdoba: El periodista que llegó con una idea distinta del periodismo
En cuanto al estacionamiento, Egidio explicó que habrá dos opción de pago. “El estacionamiento sale 10.000 pesos. Lo podés pagar anticipado, cuando sacás la entrada, o lo podés pagar ahí mismo. Siempre recomendamos que tengas el QR para que sea más ágil el ingreso.”
Entrevista realizada en el programa de radio “Es por acá” con Juan Bernaus y Julieta Fantini.