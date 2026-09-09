La actividad industrial no encuentra piso: cayó 4,9% y profundiza la contracción del sector

La actividad industrial no encuentra piso y registró un fuerte traspié durante el mes de julio. De acuerdo con el último informe del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) publicado por el INDEC, el sector registró una caída del 4,9% interanual y un desplome del 5% en la serie desestacionalizada respecto a junio. Con este resultado, el acumulado entre enero y julio muestra una retracción del 2,6% en comparación con el mismo período del año anterior.

El relevamiento oficial refleja un escenario de contracción extendida: 12 de las 16 divisiones de la industria mostraron caídas en la comparación interanual.

Los sectores más golpeados

Los rubros vinculados al consumo duradero, la tecnología y el equipamiento para el campo registraron los retrocesos más pronunciados del mes:

Otros equipos, aparatos e instrumentos (-31,4% ): Mostró la caída más drástica, traccionada por la contracción del 49,8% en la fabricación de equipos de informática, televisión y celulares.

Maquinaria y equipo (-26,7%): Registró un fuerte impacto por el desplome del 46,6% en maquinaria agropecuaria (menor producción de tractores, cosechadoras y pulverizadoras) y del 20,9% en electrodomésticos (principalmente heladeras y lavarropas).

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Prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%): Afectada por la menor demanda interna y la mayor competencia de productos importados. El rubro calzado cayó un 26,5%.

Minerales no metálicos (-12,6%): Enfriada por el menor nivel de actividad en la construcción. Destaca la baja del 41,3% en productos de arcilla y cerámica (ladrillos), condicionada por restricciones gasíferas en las plantas, y del 6,9% en cemento.

Vehículos automotores (-5,4%): La fabricación de autos cayó 9,9% interanual debido a un desplome del 48,8% en las ventas a concesionarios locales, amortiguado parcialmente por un repunte del 28,3% en las exportaciones (impulsadas por la demanda de Brasil).

Por su parte, el sector de Alimentos y bebidas tuvo una ligera caída del 0,5%, empujado a la baja por la molienda de trigo, panadería y galletitas (-6,2%) y la caída del vino (-13,6%), aunque morigerado por el buen desempeño de la molienda de oleaginosas (+10,7%).

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Los pocos rubros que escaparon a la caída

Apenas cuatro sectores lograron cerrar el mes de julio en terreno positivo: