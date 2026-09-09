Candelaria De La Sota: "A mi padre no le hubiera gustado nada de Milei, es importante que el peronismo se junte"

La hija mayor del exgobernador de Córdoba no le esquiva a la preguntas. En el octavo aniversario del fallecimiento de José Manuel de la Sota terminó convertida en una de las fotos políticas más potentes del peronismo nacional en el último tiempo. La convocatoria, ideada por Candelaria De La Sota para homenajear la faceta de "tendedor de puentes" del exgobernador cordobés, superó las expectativas al reunir en Buenos Aires a figuras clave de la dirigencia como Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Sergio Massa, Gerardo Zamora y representantes del kicillofismo y el kirchnerismo.

En Punto a Punto radio (90.7 FM) repasó los bastidores del encuentro y el escenario de cara a 2027, la analista económica remarcó que, si bien su padre fue pionero en defender las cuentas fiscales ordenadas, el actual esquema de Javier Milei resulta "salvaje, doloroso y paraliza la economía".

Sos periodista ¿te animás a hacer la crónica de anoche?

Les voy a confesar que tenía unos nervios, porque la verdad es que el objetivo principal de este acto era homenajearlo a mi papá a nivel nacional, que nunca habíamos dicho un acto fuera de Córdoba, no es porque Córdoba no sea suficiente homenaje para de la Sota, no lo interpretemos mal, pero su figura ameritaba un reconocimiento de esa capacidad de tender puentes y está aquel dicho: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, era más fácil de hacerlo acá. Nunca imaginamos este nivel de convocatoria, no por nosotros como organizadores del acto, sino porque realmente es importante que el peronismo, todo en su conjunto, se junte, se una, deje de lado sus diferencias un rato. Si hay algo que tiene en común el peronismo es que sueña un país mejor para todos nosotros. Me pareció espectacular que vinieran todos.

¿Tuviste un acercamiento con Maximo Kircher o al sector de Cristina para lo de ayer?

Yo invité a todo el peronismo. Le hice llegar la invitación a Máximo, le hice llegar la invitación a Wado de Pedro, a Mariano Recalde, se hizo llegar a ese sector del peronismo las invitaciones correspondientes que las recibieron y me las agradecieron. Vino "Carly" Bianco, que es el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, también se comunicó conmigo la vicegobernadora Verónica Magario para explicarme que no iba a poder estar.

¿Natalia (De La Sota) se justificó?

Sí, Nati tenía una actividad en Río Cuarto, en una escuela en Río Cuarto, y estaba haciendo su homenaje en esa escuela que lleva el nombre de nuestro papá.

De la Sota volvió a unir al peronismo: Llaryora, Schiaretti, Massa y hasta el empresario Brito juntos, aunque hubo un faltazo llamativo

¿Esa lectura de las hermanas peleadas la desestimás?

No vamos a entrar en esa macana, no. El acto de anoche era eso de "dejen de darle bolilla a versiones chicanas, cosas chiquitas" y qué sé yo, y pongámonos todos juntos a trabajar, y creo que todo el peronismo lo entendió.

¿Estamos hablando con la candidata Candelaria?

Bueno, por ahora, yo quisiera ser candidata a que me den el Martín Fierro a mejor programa de streaming que fue lo que presenté ayer y que vamos a trabajar mucho con todos los compañeros.

¿Realidad o mito que De La Sota iba a ser el candidato de la unión del PJ, lo que terminó siendo Alberto Fernández?

Yo creo que él (José Manuel De La Sota) se preparaba para ser presidente y como quería hablar con todos los sectores, entender Puente, que vos decís, que él hablaba con sectores como el de Cristina o con otros sectores del peronismo, es verdad porque él entendía que el peronismo tenía que estar unido. Acordate que en ese momento veníamos de la debacle del gobierno de Mauricio Macri, que fue muy dolorosa para todos los argentinos y que lo posicionó a él en un lugar donde él decía con total claridad nosotros podemos reunirnos todos nuestro límite...

¿Qué opinión tendría hoy tu papá de Javier Milei?

Nada, nada le hubiera gustado de (Javier) Milei. Todo le hubiera parecido un horror. Porque te decía, que el gobierno de Macri era nuestro límite. Me atrevo a decir que diría lo mismo o peor de Milei, porque lo que hizo Milei fue mucho más sangriento, fue mucho más doloroso, fue mucho menos gradual que lo de Macri y no creo que le gustaría nada. De La Sota coincidiría en esto de las cuentas en orden, él tenía su propia ley de responsabilidad fiscal, él fue el primero que lo impulsó. El peronismo tendría que trabajar una visión ordenada de la macroeconomía con el aparato productivo funcionando, con la gente adentro generando empleo, cuidando a los jubilados, no puede ser que sigan cobrando un bono de 70.000 que hace 3 años que no se actualiza, cuidando a los jóvenes ¿Por qué tienen los chicos el nivel de endeudamiento que tienen con las billeteras? Porque tienen empleos informales y se terminan endeudando o tomando deuda con las billeteras virtuales que son tremendas.

La verdad que es inevitable pensar que va a haber algún camino tuyo en 2027 en alguna candidatura, de todas maneras es provincia de Buenos Aires, entiendo.

Yo vivo en Provincia de Buenos Aires, he vivido mucho tiempo, yo soy del Amba, trabajo en Capital. Hace 28 años que vivo acá, 28 años que me fui de Córdoba.

¿A quién te gustaría ver en una fórmula? Después de la foto de anoche...

¡Ay, qué difícil! Hay muchos dirigentes que creo que hay que esperar un poquito para que surja un verdadero liderazgo, no sólo en amor a la gente, sino que tenga un plan, un liderazgo que sepa marcarnos un rumbo hacia donde vamos, que nos diga cuál va a ser el modelo de país y cómo lo vamos a hacer. Que surja alguien que se haya sentado con 5, 10, 20 economistas, que escuche a todos, que escuche las visiones del país que tienen, que escuchen planes económicos, que los hagan suyos, que los apropien y que nos digan cuál va a ser el norte para salir de este brete en el que estamos.