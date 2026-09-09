Pedro González Cholaky: "El peronismo universitario tiene mucho para enseñarle a la dirigencia nacional"

Originario de Río Cuarto, ex vocal del Colegio de Abogados de Córdoba y dirigente que acompañó en las listas a Natalia de la Sota, Pedro González Cholaky se definió categóricamente como un "orgulloso hijo de la universidad pública y militante peronista". Durante la entrevista, repasó su perfil personal, la impronta de la militancia estudiantil y sus cuestionamientos hacia el rumbo del peronismo cordobés respecto al oficialismo nacional.

En el marco del ciclo Generación 2030, un espacio dedicado a visibilizar a los jóvenes dirigentes sub-40 que empiezan a pisar fuerte en la escena política de Córdoba, pasó por los micrófonos de Punto a Punto Radio el abogado y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Militancia universitaria y vocación política

Ante el histórico predominio de Franja Morada en las facultades cordobesas, González Cholaky destacó la perseverancia de la militancia peronista en las aulas. A pesar de que la estructura tradicional del movimiento solió priorizar el territorio por sobre el ámbito académico, el dirigente subrayó que el sindicalismo estudiantil tiene herramientas clave para ofrecerle a la política orgánica.

"El peronismo universitario tiene mucho para enseñarle al peronismo en general porque viene trabajando con vocación de representación desde hace mucho tiempo. Sabe interpretar el sentir de la gente, traducir reclamos en soluciones y acompañar con hechos", señaló. En ese marco, advirtió que de las aulas universitarias surgen no solo los futuros cuadros técnicos de la Argentina, sino también las discusiones de fondo sobre el modelo productivo e institucional del país.

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Hijo y nieto de docentes universitarios —su abuelo llegó a ser rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto—, González Cholaky remarcó la profunda vocación que mantiene en las aulas de la UNC, a pesar de las severas complejidades económicas que enfrenta el sector tras la suspensión de la ley de financiamiento.

Críticas a la gestión libertaria y reparos con el Schiarettismo

Al analizar el escenario político nacional y el rol del peronismo, el abogado diferenció de manera tajante el accionar del gobierno de Javier Milei respecto a administraciones anteriores: "No hubo una estafa electoral como la de Mauricio Macri. Milei dijo lo que iba a hacer y lo está realizando sin titubeos. Lo grave es la brutalidad de esas medidas para la realidad de los argentinos". En esa línea, sostuvo que un futuro proyecto peronista deberá tener la misma firmeza para "ejercer el poder y cumplir su mandato sin temor".

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Sin embargo, sus cuestionamientos no se limitaron a la Casa Rosada, sino también a las oscilaciones del justicialismo provincial. González Cholaky lamentó los "idas y vueltas" de la gestión de Martín Llaryora y apuntó contra las posturas colaborativas del bloque cordobés en el Congreso.

"Muchas veces el peronismo de Córdoba hace oposición de la oposición; está más preocupado por diferenciarse de otros compañeros que por poner el foco en la realidad del país", recriminó. Para el joven dirigente, el gran desafío hacia el futuro radica en amalgamar a los peronismos provinciales y devolver a Córdoba a la mesa de discusión de un proyecto con verdadera escala nacional.

El futuro político y la vigencia de las bases

Conducir una organización de unos 300 jóvenes de promedio sub-25 y articular espacios en colegios profesionales e institutos gremiales figuran entre sus prioridades actuales. Respecto a una eventual candidatura o posicionamiento de Natalia de la Sota para los próximos turnos electorales, valoró la expectativa nacional que despierta su figura: "Genera una gran atención afuera de Córdoba por la coherencia con la que votó desde que Milei asumió la presidencia".