Suspendieron una pericia psicológica al cura Nicola por un cuadro de “estrés” por “hostigamiento”

La tercera entrevista psicológica pericial al cura Alejandro Nicola, que estaba fijada para este jueves 10 de septiembre, quedó suspendida por disposición de la fiscal Jorgelina Gómez. La medida se resolvió a partir de una presentación realizada por los defensores del religioso, quienes reclamaron condiciones distintas para continuar con las evaluaciones ordenadas en el marco de la causa por presuntos abusos sexuales cometidos en el jardín de infantes parroquial Niño Dios, de Villa Carlos Paz.

El pedido de la defensa, los abogados Joaquín Martínez Paz y Eliseo D. Videla, se sustentó en los episodios ocurridos el lunes pasado, cuando Nicola concurrió a Tribunales II para la segunda de las pericias programadas. A la salida del edificio judicial, madres de las presuntas víctimas lo increparon en las escaleras y le exigieron una respuesta directa por las acusaciones, mientras cronistas de distintos medios le consultaron si se consideraba inocente. El sacerdote evitó pronunciarse sobre el fondo del expediente y remitió cualquier declaración a sus abogados.

Según el decreto firmado por Gómez, la defensa atribuyó a esa secuencia un impacto en el estado anímico de su cliente y habló de "estrés e hipervigilancia" que, sostuvieron, comprometería "la disponibilidad psíquica necesaria para afrontar adecuadamente la evaluación pericial". La presentación incluyó, además, un certificado médico que respalda ese diagnóstico.

La resolución judicial reconoció a la fiscalía la responsabilidad de "velar por la regularidad del proceso" y de garantizar "condiciones adecuadas de tranquilidad y seguridad" tanto para las partes como para los profesionales que intervienen en la pericia. Con ese argumento, Gómez consideró "prudente" suspender el encuentro previsto para este jueves hasta reunir mayores precisiones sobre la aptitud psicofísica del sacerdote para continuar el proceso de evaluación.

La fiscal también exigió a la defensa técnica que presente un informe médico actualizado sobre el estado de salud de Nicola, paso que resultará clave para definir una nueva fecha para la entrevista pendiente. El texto oficial dejó, asimismo, constancia de otro pedido de la defensa vinculado a la preservación de filmaciones de cámaras de seguridad.

Caso del cura Nicola: confirman 13 denuncias en el jardín de Carlos Paz y crece la presión sobre la fiscalía

La decisión se produce en medio de un reclamo creciente de las familias denunciantes, que llevan 17 meses de investigación sin una imputación formal contra el sacerdote. La causa acumula 13 denuncias y seis cámaras Gesell realizadas a menores que, según sus allegados, señalan de manera coincidente al mismo responsable. En ese contexto, la eventual dilación de las pericias pendientes reabre el cuestionamiento de los abogados querellantes hacia los tiempos que lleva el expediente bajo secreto de sumario.

La postergación se conoce apenas dos semanas después de la pericia interdisciplinaria realizada el 31 de agosto y a un mes y medio de la reaparición pública de Nicola, que en julio ofició una misa en la Catedral de Córdoba pese a estar apartado de sus funciones parroquiales. Familiares de las víctimas ya habían calificado ese episodio como una "burla" y ahora deberán esperar novedades sobre el nuevo cronograma pericial, condicionado al informe médico que la defensa deberá presentar ante la fiscalía.