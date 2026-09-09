Hernán Lacunza: “El Gobierno subestimó el empleo y las 30.000 pymes que cerraron”

El directivo de Bancor y exministro de Economía Hernán Lacunza confirmó sus aspiraciones de ser candidato a presidente y lanzó duras críticas contra el impacto del plan económico del Gobierno nacional. Si bien el dirigente reconoció el éxito oficial en desacelerar la inflación, advirtió que el Ejecutivo está descuidando variables productivas centrales para la sustentabilidad del país.

“El crédito político de este vínculo entre estabilidad y bajar la inflación ha subestimado el otro vector, que es el empleo", disparó el economista de Juntos por el Cambio al analizar la recesión actual. Asimismo, puso bajo la lupa la caída de los ingresos populares y la pérdida masiva de unidades productivas en los últimos meses.

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“Si cierran dos empresas puede ser un problema microeconómico; si cierran 30.000 ya es un problema macroeconómico”, sentenció en declaraciones brindadas a Punto a Punto Radio (90.7 FM). Durante la entrevista, el dirigente enfatizó que la mitad de las pymes industriales corre riesgo si no se corrige el rumbo de la apertura comercial.

En su paso por Córdoba, el aspirante presidencial por el Pro adelantó que entre sus primeras medidas de gestión impulsaría un régimen especial para dinamizar la construcción por ser un sector mano de obra intensiva. A su vez, remarcó la importancia de normalizar definitivamente el mercado cambiario y quitar el cepo a las empresas para atraer inversiones sostenibles.

Respecto al vínculo fiscal con las provincias, Lacunza definió a la provincia mediterránea como una histórica "dadora de sangre" que resulta asfixiada por el esquema tributario actual. Por ello, propuso un nuevo pacto fiscal que baje Ingresos Brutos y premie la buena administración pública en los distritos.

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Por último, el dirigente cuestionó el nivel de confrontación en el debate político y llamó a evitar refundar el país en cada período presidencial. "Se confunden los gritos con el coraje; el valiente suele ser sereno y las reformas verdaderas deben ser persistentes y no reversibles", concluyó.

Entrevista realiza por Patricio Luján en el programa "Decilo cómo es".