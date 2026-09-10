El ginecólogo Gerardo Dahse enfrenta un nuevo juicio por abuso sexual con acceso carnal

El ginecólogo Gerardo Dahse enfrentará a partir del próximo lunes 14 de septiembre un nuevo juicio oral y público imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. El proceso judicial se desarrollará desde las 8:30 en el edificio conocido como Patono, sede del Tribunal Oral Penal N° 2 de la ciudad de Corrientes, en el marco del expediente N° 12265 (2).

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El tribunal encargado de juzgar la conducta del médico estará presidido por el doctor Joaquín Jorge Sebastián Romero e integrado por los vocales Oscar Dubrez y Ana del Carmen Figueredo.

Durante el debate, la representación del Ministerio Público Fiscal estará a cargo del fiscal de juicio Jorge Omar Semhan, mientras que la querella de la víctima será ejercida por la abogada Sofía Domínguez. La defensa técnica del imputado estará en manos de los profesionales José María Arrieta e Isidoro Sassón.

Antecedente y situación procesal actual del profesional

El inicio de estas nuevas audiencias judiciales se produce mientras el médico cumple una pena efectiva de siete años de prisión en la Unidad Penal N° 6 de San Cayetano. Dicha condena fue dictada tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de otra paciente en la capital de Corrientes.

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A la par del cumplimiento de la pena privativa de la libertad en el establecimiento penitenciario, Gerardo Dahse pesa sobre una inhabilitación para ejercer la medicina. Durante las jornadas del nuevo debate, los magistrados analizarán el material probatorio y recepcionarán las testimoniales ofrecidas por las partes para determinar la responsabilidad penal del profesional en este segundo hecho investigado.