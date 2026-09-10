La Cámara Electoral revocó el procesamiento del presidente de La Libertad Avanza Chaco

La Cámara Nacional Electoral revocó el procesamiento del presidente de La Libertad Avanza Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez, en la investigación por presuntas irregularidades en la incorporación de afiliados al espacio libertario. El tribunal consideró que, con las pruebas reunidas hasta el momento, no existe sustento suficiente para mantenerlo procesado, aunque tampoco dispuso su sobreseimiento.

La resolución, fechada el 8 de septiembre, modificó así la situación procesal del dirigente chaqueño, quien había quedado bajo investigación por delitos vinculados con falsedad ideológica de documentos públicos, utilización de documentación falsa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de una agravante relacionada con el ejercicio de la función. En primera instancia también se había dispuesto un embargo de $5 millones y restricciones para salir del país.

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El expediente se originó a partir de denuncias de personas que aparecían incorporadas a una estructura partidaria pese a asegurar que nunca habían manifestado su voluntad de afiliarse. La pesquisa avanzó sobre fichas con firmas cuestionadas y también sobre la hipótesis de que se hubieran utilizado datos provenientes de organismos estatales para confeccionar parte de esa documentación.

La pericia sobre las firmas que cambió el escenario judicial

Uno de los cuestionamientos centrales de la Cámara Nacional Electoral apuntó al momento en que se había dictado el procesamiento. La primera instancia resolvió la situación de Rodríguez cuando todavía no estaba concluida una pericia caligráfica considerada relevante para determinar quién había realizado las firmas incorporadas a las fichas investigadas.

El resultado de ese estudio terminó favoreciendo la posición de la defensa: los peritos concluyeron que las rúbricas cuestionadas no habían sido realizadas por Rodríguez. Para la Cámara, ese dato impedía sostener, al menos con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, que el presidente libertario hubiera sido autor de las falsificaciones.

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El tribunal también marcó otra debilidad en la acusación. Según la resolución, no se acreditó que Rodríguez hubiera sido quien presentó personalmente las fichas ante la Secretaría Electoral. Los camaristas señalaron que esa circunstancia podía ser verificada mediante registros administrativos y sistemas del propio organismo, por lo que entendieron que su condición de autoridad partidaria no alcanzaba por sí sola para atribuirle el uso de los documentos investigados.

Un tercer aspecto estuvo relacionado con su función en ANSES. Parte de la imputación había vinculado la confección de afiliaciones con un eventual acceso a información del organismo previsional. Sin embargo, las fichas analizadas fueron certificadas en abril de 2024 y Rodríguez asumió su cargo en ANSES el 2 de mayo de ese año, una diferencia temporal que la Cámara consideró relevante al evaluar la acusación por incumplimiento de deberes.

Falta de mérito: la causa contra Rodríguez sigue abierta

La resolución representa un alivio judicial y político para el jefe libertario chaqueño, pero no significa que haya quedado definitivamente desvinculado del expediente. La Cámara dictó la falta de mérito, una situación intermedia por la cual consideró que actualmente no existen elementos suficientes ni para procesarlo ni para sobreseerlo.

Las actuaciones deberán regresar ahora al juzgado federal de origen, que tendrá que adoptar un nuevo pronunciamiento siguiendo los criterios establecidos por el tribunal de alzada. Es decir, el procesamiento que pesaba sobre Rodríguez fue revocado, pero la investigación por las presuntas afiliaciones apócrifas permanece abierta.

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Rodríguez lleva el fallo a la interna de La Libertad Avanza

Tras conocerse la decisión, “Capi” Rodríguez buscó trasladar rápidamente el resultado judicial al terreno político. “Me han procesado sin pruebas. Lo dice la Cámara, no lo digo yo”, sostuvo, y calificó lo ocurrido como “un ataque flagrante contra la democracia”.

El dirigente volvió a vincular el expediente con la dura interna que atravesó La Libertad Avanza en Chaco durante su proceso de organización provincial. “Indudablemente esto fue una movida política para tratar de perjudicar a La Libertad Avanza distrito Chaco. Y no nos van a parar”, afirmó.

En ese marco volvió a apuntar contra Ileana Aguirre, dirigente enfrentada con su conducción y protagonista de denuncias y acusaciones cruzadas dentro del espacio. Rodríguez anticipó que avanzará judicialmente contra quienes, según su postura, lo acusaron falsamente: “Vamos a iniciar acciones de injurias y calumnias”. Las diferencias entre ambos ya habían derivado en una disputa partidaria que llegó a los tribunales, donde se anuló la expulsión de Aguirre y se ordenó restituirla como afiliada y vicepresidenta del partido.

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El fallo y la construcción libertaria hacia 2027

Con el procesamiento revocado, Rodríguez también buscó mostrar continuidad en su conducción política y comenzó a colocar la discusión en el próximo calendario electoral. En ese sentido, ratificó las conversaciones con el gobierno de Leandro Zdero y dejó abierta la posibilidad de reeditar el entendimiento entre el radicalismo gobernante y los libertarios.

“Estamos en un diálogo con el Gobierno provincial y, sin lugar a dudas, el 2027 creo que nos va a encontrar de una manera en conjunto”, afirmó. No se trataría de una experiencia inédita: en las legislativas provinciales de 2025, el oficialismo chaqueño y los libertarios compitieron mediante la alianza Chaco Puede + La Libertad Avanza, que obtuvo ocho bancas en la Legislatura.

La confluencia también se extendió después al escenario nacional: documentación oficial de la Cámara Nacional Electoral correspondiente a las elecciones de 2025 muestra a Zdero en representación de la UCR y a Rodríguez por La Libertad Avanza dentro del armado electoral chaqueño.