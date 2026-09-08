Este viernes se cumplen 25 años del atentado que terminó con la caída de las Torres Gemelas, que dejó 2.996 muertos y más de 25 mil heridos. El astronauta de la NASA, Frank Culbertson, el único estadounidense que no estaba en tierra en ese momento, logró capturar cómo se vio el ataque desde el espacio.

En la mañana del 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones comerciales que viajaban a los Ángeles y San Francisco fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas de Al Qaeda. Dos de ellos fueron estrellados en las Torres Gemelas, ubicadas en el corazón del World Trade Center.

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El atentado ocurrió en tan solo 17 minu​​​​​tos y provocó la caída de ambos rascacielos. Por otro lado, el tercero chocó contra el Pentágono y el cuarto, que se cree que debería haber caído en Washington D.C., terminó en Shanksville, Pensilvania, gracias a que los pasajeros se defendieron de sus secuestradores.

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Frank Culbertson, que también era comandante de la ISS, no se encontraba en la Tierra en el momento del atentado, sino que estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional, a aproximadamente 400 kilómetros de la superficie. Cuando su equipo le notificó acerca del ataque, el astronauta sobrevoló la ciudad de Nueva York y fotografió el momento exacto.

La imagen tomada por Frank Culbertson durante el ataque del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas.

En la imagen se observa una densa columna de humo que se eleva desde Manhattan, así como también una mancha alrededor de su base. Según Culbertson, esto podría indicar que tomó la fotografía durante el colapso de la segunda torre. En una carta que escribió dos días después del hecho afirmó que era horrible ver el humo saliendo de su país en esa perspectiva.

"La dicotomía de estar en una nave espacial dedicada a mejorar la vida en la Tierra y ver cómo la vida es destruida por actos tan deliberados y terribles es impactante para la psique", continuó el comandante. Asimismo, durante sus días en el espacio, Culbertson descubrió que uno de los pilotos secuestrados era su antiguo compañero de escuela de vuelo, Charles "Chic" Burlingame.

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Por otro lado, otro hecho que notó junto a su tripulación es que después de los ataques, en aproximadamente dos órbitas, todas las estelas de condensación que normalmente cruzan Estados Unidos habían desaparecido porque habían dejado en tierra todos los aviones. La única excepción fue la del Air Force One, que regresaba a Washington D.C. con el presidente Bush a bordo.

JSM/MSS