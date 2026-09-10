Zdero reunió a todo el Gabinete por El Niño: solo el 46% de los municipios presentó sus planes

El gobernador Leandro Zdero reunió este jueves a todo su Gabinete y a los organismos que integran el esquema provincial de emergencia para revisar las medidas de prevención frente al fenómeno de El Niño y preparar la respuesta ante posibles episodios de lluvias intensas, crecidas y anegamientos en distintos puntos del Chaco.

Uno de los principales datos que surgió del encuentro fue el nivel de respuesta de los gobiernos locales. Según informó el Comité Provincial de Emergencia, hasta el momento solo el 46% de los municipios chaqueños presentó los informes requeridos sobre disponibilidad de equipos, trabajos realizados y acciones previstas ante contingencias climáticas.

La reunión fue encabezada desde las primeras horas de la mañana por Zdero y contó con la participación de ministros, secretarios y representantes de las áreas provinciales que intervienen durante situaciones de emergencia.

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El Gobierno reclamó mayor participación de los municipios

Durante el encuentro, la secretaria coordinadora de Gabinete y responsable del Comité Provincial de Emergencia, Carolina Meiriño, presentó un diagnóstico sobre las tareas preventivas que se desarrollan en el territorio y la capacidad disponible para responder ante posibles eventos meteorológicos de magnitud.

Desde el Ejecutivo señalaron que contar con la información de cada localidad resulta necesario para determinar qué recursos están disponibles y qué necesidades existen antes de una eventual emergencia.

“Necesitamos que cada municipio sepa con qué cuenta, qué hizo y qué necesita. El Estado provincial está trabajando y realizando inversiones importantes, pero necesitamos el mismo compromiso en cada localidad para poder actuar antes de que llegue la emergencia”, sostuvo Meiriño.

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La funcionaria también instó a las intendencias que todavía no remitieron la documentación a completar el relevamiento. “Estamos trabajando para anticiparnos, no para improvisar. Hay una planificación que marcha, pero la prevención exige responsabilidad de todos”, afirmó.

Canales, estaciones de bombeo y sistemas de drenaje

En paralelo, el Gobierno provincial informó que se encuentran en marcha trabajos de limpieza y mantenimiento de canales y sistemas de drenaje, además del fortalecimiento de estaciones de bombeo y la preparación de equipos destinados a intervenir ante inundaciones o anegamientos.

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La administración de Zdero aseguró además que se realizaron inversiones en infraestructura, equipamiento y tareas preventivas orientadas a reducir el impacto que podrían provocar eventos climáticos severos sobre localidades, zonas rurales y áreas productivas.

La convocatoria de este jueves buscó unificar criterios entre las distintas áreas del Estado, establecer mecanismos de coordinación y definir la disponibilidad de recursos para responder con rapidez ante una eventual emergencia, planteó el Ejecutivo.