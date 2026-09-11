Juan Pablo Valdés presentó "Destino Corrientes" y lanzó un crédito de $10.000 millones para el turismo

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este viernes el lanzamiento oficial de "Destino Corrientes. El Paraíso en la Tierra", un programa integral diseñado para consolidar el desarrollo económico a partir de los recursos naturales y culturales de la provincia. Durante la actividad, realizada en el Auditorio Julián Zini ante intendentes y operadores del sector, el mandatario anunció un paquete de inversiones por $10.000 millones financiado a través del Banco de Corrientes.

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"Nos planteamos salir a mostrar todo lo que tenemos en la provincia y enlazamos una única propuesta para exhibir el destino completo", remarcó Juan Pablo Valdés. El jefe del Ejecutivo provincial enfatizó la importancia de la articulación con el sector privado y el posicionamiento del ecosistema de los Esteros del Iberá como eje de atracción internacional.

Líneas de financiamiento y asistente virtual con IA

La herramienta crediticia, denominada "Corrientes Potencia al Turismo", comprende dos líneas operativas destinadas a la modernización de equipamiento y la ampliación edilicia de hoteles, posadas y cabañas, con plazos de devolución de hasta 60 meses. En el mismo acto, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, junto al titular del Comité Iberá, Sergio Flinta, detallaron que la estrategia se acompañará con campañas publicitarias audiovisuales de alta calidad para ferias internacionales y la vía pública.

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A la par del crédito provincial, el Gobierno presentó la renovación de la plataforma digital oficial (corrientes.tur.ar), que incorpora un asistente turístico basado en Inteligencia Artificial. El sistema digital ofrecerá asesoramiento personalizado vía WhatsApp las 24 horas para guiar a los visitantes durante su estadía en la provincia.

Convenio con municipios para Destinos Turísticos Inteligentes

En el marco del evento, se concretó la firma de convenios de adhesión con jefes comunales de 20 municipios, entre los que se destacan Capital, Ituzaingó, Pellegrini, Concepción, Paso de la Patria, Goya y Bella Vista. La iniciativa cuenta con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la asistencia técnica del Instituto Ciudades del Futuro.

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A partir de este acuerdo, las localidades correntinas adoptarán la metodología de la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, integrándose a una plataforma de gestión de datos para optimizar la oferta pública y los servicios prestados a los visitantes.