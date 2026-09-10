Con lluvias a la vista, el frío polar volverá a instalarse en el AMBA y la temperatura caerá a los 6° el fin de semana

El AMBA atraviesa una transición meteorológica brusca impulsada por el ingreso de un frente frío polar proveniente del Sur. Tras jornadas de temperaturas templadas que rondaron los veinte grados, el patrón atmosférico cambiará de forma rotunda hacia el fin de semana con la llegada de lluvias intermitentes y un marcado desplome en los registros termométricos.

La evolución del tiempo en lo que resta de la semana estará marcada por la inestabilidad gradual y el posterior asentamiento del aire frío. Expertos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) subrayaron la magnitud del evento hidrometeorológico y explicaron la circulación atmosférica que afecta a la región central del país.

Una sudestada irrumpirá en Buenos Aires desde el viernes 11: fuerte descenso térmico este fin de semana

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El cambio de masa de aire estará acompañado por vientos moderados a fuertes del sector sudeste, lo que incrementará las marcas gélidas en la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano.

Frente frío polar en el AMBA para el fin de semana

El meteorólogo Mauricio Saldivar sostuvo: “Estamos presenciando una variabilidad térmica típica de la transición estacional en la cuenca del Plata. La rotación del viento hacia el sudeste no solo aporta humedad y precipitaciones moderadas, sino que empuja un aire frío que hará descender de manera marcada las temperaturas mínimas durante el amanecer, alcanzando el piso de los 6 °C hacia el domingo”.

Agosto fue el mes más caluroso jamás registrado en el planeta

Riesgo de sudestada y fin de semana frío

El viento será uno de los principales protagonistas del cambio de tiempo. Durante la tarde del viernes, las ráfagas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora y continuar durante el fin de semana. La circulación persistente del sudeste también podría favorecer una sudestada, con la posibilidad de crecidas y anegamientos puntuales en sectores ribereños del AMBA.

La especialista del SMN Cindy Fernández explicó que “el ingreso del frente frío desde la Patagonia genera un choque con la masa de aire húmedo presente en la franja central. Esto detonará inestabilidad con probabilidad de lluvias aisladas y un descenso sostenido de las marcas térmicas, acentuado por ráfagas del sector sur y sudeste que podrán superar los 45 km/h”.

Ola de frío polar: hasta cuándo se mantendrán las bajas temperaturas y heladas en el AMBA

Lluvias intermitentes durante el fin de semana en el AMBA

El sábado se registrará la caída más brusca a través del ingreso de aire frío, cambio repentino en el cielo durante horas de la tarde, momento en el que se presentará cielo cubierto y posibilidades concretas de lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Frente al descenso drástico de las temperaturas y la presencia de precipitaciones aisladas, los organismos oficiales recomiendan tomar precauciones generales.

PM/LT