Agosto fue el mes más caluroso jamás registrado en el planeta

El pasado agosto de 2026 fue el mes más caluroso jamás registrado en el planeta, con las temperaturas oceánicas también alcanzando niveles sin precedentes, informó este jueves el monitor climático europeo Copernicus.

En respuesta a la evaluación del Servicio Copernicus de Cambio Climático, la ONU advirtió que el planeta continuará su avance a niveles nunca antes vistos hasta que la humanidad desista de los combustibles fósiles.

Las observaciones de Copernicus se remontan a 1940, pero otras evidencias como los núcleos de hielo, los anillos de los árboles y los esqueletos de coral, permiten a los científicos observar el clima actual en su contexto histórico.

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"Los humanos probablemente no han visto temperaturas tan elevadas como las actuales, al menos los últimos 100.000 años", comentó a la AFP Samantha Burgess, del Centro Europeo para Previsiones Meteorológicas a Mediano Plazo, a cargo de Copernicus.

Las temperaturas promedio del aire fueron de 16,96 ºC en agosto, lo que superó en 0,01 ºC el récord mensual previo, alcanzado en julio de 2023.

Copernicus señaló que, dada la estrecha diferencia, considera que ambos meses comparten el récord.

Los científicos afirman que la actividad humana, sobre todo la quema de carbón, petróleo y gas, ha calentado el planeta en cerca de 1,4 ºC desde la era preindustrial, y aumentó la gravedad y posibilidad de fenómenos meteorológicos extremos.

Aun así, las emisiones de gas de efecto invernadero, causantes del calentamiento, alcanzaron niveles históricos en 2025.

"La evidencia es irrefutable: este es el precio en espiral de la adicción de la humanidad a los combustibles fósiles y de la crisis climática global que está alimentando", aseveró el jefe de clima de la ONU, Simon Stiell, sobre el informe de Copernicus.

Cómo contribuyó El Niño al calentamiento de la tierra

En tanto, las temperaturas de las superficies marinas también alcanzaron un máximo diario mundial e igualaron el récord de calor para un mes de agosto, lo que prolonga una racha de tres meses de temperaturas sin precedentes en los océanos del planeta.

Más de 90% del exceso de calor atrapado por las emisiones de gases de invernadero ha sido absorbido por los océanos, a un costo severo para la vida marina, los arrecifes y las comunidades costeras.

Las temperaturas de agosto batieron marcas en cuencas como el Atlántico, el Mediterráneo y el Pacífico tropical, donde el fenómeno El Niño más intenso de la era moderna gana fuerza rápidamente.

Más de 90% del exceso de calor atrapado por las emisiones de gases de invernadero ha sido absorbido por los océanos, a un costo severo para la vida marina, los arrecifes y las comunidades costeras.

Estos episodios se caracterizan por aguas del Pacífico inusualmente cálidas que aumentan la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos a miles de kilómetros de distancia, desde inundaciones en Perú hasta sequías en África o incendios forestales en Australia.

El Niño, que constituye la fase más cálida de un ciclo climático natural, suele provocar un aumento temporal en las temperaturas globales, que ya se encuentran elevadas debido al calentamiento de fondo a largo plazo.

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Los científicos esperan que los récords sigan batiéndose en los próximos meses, a medida que este "super-El Niño" se acerque a su máxima intensidad alrededor de diciembre, y que 2027 (y tal vez incluso 2026) se conviertan en los años más calurosos jamás observados.

Récord preocupante: el verano europeo fue el más caluroso en más de 20 años

Copernicus también señaló que agosto "marcó el final del verano más caluroso de Europa occidental", que superó el récord de larga data establecido en 2003.

El período comprendido entre junio y agosto se caracterizó por severas olas de calor consecutivas que provocaron el cierre de escuelas, secaron ríos y prepararon el terreno para devastadores incendios forestales.

El análisis realizado por la AFP de datos del programa europeo Copernicus halló que unos 1.300 millones de personas en todo el mundo vivieron entre junio y agosto el verano boreal más caluroso registrado.

Copernicus también señaló que agosto "marcó el final del verano más caluroso de Europa occidental", que superó el récord de larga data establecido en 2003.

Ese estudio detallado de miles de millones de datos del modelo climático ERA5 revela que 52 países de todos los continentes batieron sus récords de temperatura durante todo el período del verano meteorológico del hemisferio norte.

Once países de Europa occidental, entre ellos España e Italia, batieron su récord de temperatura promedio durante esa estación.

Un recuento de la AFP, basado en informes de salud de ocho países (Alemania, Reino Unido, Austria, Bélgica, España, Francia, Países Bajos y Portugal), suma al menos 35.000 muertes adicionales o asociadas directamente con el calor entre mediados de junio y finales de agosto.

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Científicos de la red World Weather Attribution concluyeron que esa ola de calor particularmente intensa en junio habría sido "prácticamente imposible" sin la influencia del cambio climático.

AFP/JSM