El deshielo de los glaciares está creando un "círculo vicioso", según reveló un estudio de la Universidad Ártica de Noruega

El deshielo acelerado de la masa helada en el Ártico ha dejado de ser únicamente una consecuencia directa del calentamiento global para convertirse en uno de sus catalizadores más impredecibles. Un nuevo estudio de la Universidad Ártica de Noruega (UIT) reveló la existencia de un mecanismo de retroalimentación climática o “círculo vicioso”: a medida que los glaciares se derriten en la superficie, el agua fluye hacia el lecho rocoso subyacente y libera enormes reservas subterráneas de metano antiguo hacia la atmósfera.

Este gas de efecto invernadero, cuyo impacto en el calentamiento a corto plazo es decenas de veces superior al del dióxido de carbono, precipita el aumento de la temperatura global, derivando en un derretimiento aún más acelerado.

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El deshielo acelerado de la masa helada en el Ártico

El equipo científico de la UIT realizó un monitoreo hidrológico y biogeoquímico sin precedentes al tomar 148 muestras de agua en 19 ríos alimentados por glaciares en el piélago de Svalbard, situado en el océano Glacial Ártico.

Los resultados indicaron que el 100% de los ríos analizados contenían concentraciones de metano significativamente superiores a las esperadas por el mero contacto con la atmósfera, alcanzando niveles hasta 425 veces superiores a los parámetros normales.

El metano detectado en la geología profunda de los glaciares en el océano Glacial Ártico

A diferencia de los procesos observados en Groenlandia, donde el gas es producido principalmente por microorganismos bajo el hielo, el metano detectado en esta investigación proviene directamente de la geología profunda. Las capas de esquisto ricas en carbono orgánico acumuladas durante millones de años liberan el gas atrapado cuando la escorrentía superficial de derretimiento penetra a través de grietas y pozos hasta la base del glaciar.

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La investigadora del centro de excelencia iC3 del Centro de Investigación Polar en la Universidad Ártica de Noruega (UIT), Gabrielle Kleber, explicó que “estos glaciares se están derritiendo principalmente en sus superficies, pero esa agua de deshielo encuentra su camino hacia el fondo a través de grietas y hoyos. Esto significa que interactúa con las rocas subyacentes y, allí donde esas rocas contienen gas antiguo, el agua arrastra y expulsa el metano hacia los ríos que fluyen al exterior”.

Estudio de la Universidad Ártica de Noruega

Las mediciones con radar de penetración terrestre e inspecciones geoquímicas permitieron mapear qué áreas glaciares presentan un lecho descongelado y activo, propicio para la transmisión de gases.

El especialista en glaciología de la UIT, Alun Hubbard, alertó sobre la vulnerabilidad del sistema del polo norte:

“El Ártico actúa como un multiplicador del riesgo climático a nivel global. Cuando la cubierta helada se retira y se activan estas fugas en el lecho glaciar, no solo perdemos el efecto de reflectividad solar (albedo), sino que conectamos depósitos masivos de carbono antiguo directamente con la atmósfera actual”, señaló Hubbard.

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Los hallazgos de la Universidad Ártica de Noruega demuestran que las estimaciones actuales sobre las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero no están contemplando de forma integral la fuga de metano en zonas de desglaciación costera e interior, lo que impone la necesidad de recalibrar los modelos climáticos globales.

PM / ds