Hace unos 34 millones de años ocurrió algo que cambió para siempre la geografía y el clima del planeta: la Antártida comenzó a cubrirse con una gigantesca capa de hielo. Lo llamativo es que ese proceso ocurrió cuando la Tierra era bastante más cálida que hoy y millones de años antes de que algo semejante sucediera en el hemisferio norte.

Ahora, un grupo internacional de científicos cree haber encontrado una pieza clave para explicar aquel antiguo misterio. Y la respuesta no estaría solamente en la atmósfera, sino también a cientos de kilómetros bajo nuestros pies.

La investigación, publicada en la prestigiosa revista científica Science, concluyó que fuerzas geológicas fueron elevando lentamente grandes sectores del sector oriental de la Antártida. Ese movimiento terminó formando una extensa meseta y sistemas montañosos suficientemente altos como para permitir que la nieve invernal sobreviviera durante todo el año, aun cuando el planeta tenía temperaturas globales alrededor de 5°C superiores a las actuales.

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El proceso comenzó mucho antes. Tras iniciarse la separación entre los actuales continentes de África y Antártida, durante el Jurásico, hace entre 201 y 143 millones de años, fenómenos relacionados con la dinámica del manto terrestre fueron elevando progresivamente el hoy territorio antártico durante más de cien millones de años. Según los investigadores, allí estuvo buena parte de la clave.

Para reconstruir esa historia, especialistas de las universidades de Southampton, Durham, Potsdam, Utrecht y Florencia, junto con el centro alemán GFZ Helmholtz, utilizaron modelos computacionales capaces de simular la evolución del relieve de la Antártida Oriental durante unos cien millones de años. Los resultados apuntaron hacia un fenómeno conocido como “ondas del manto”, lentos movimientos que se desplazan debajo de los continentes después de la separación de las placas tectónicas.

Esas ondas habrían contribuido a levantar una enorme meseta y cadenas montañosas, actualmente ocultas bajo una gruesa capa de hielo de entre uno y hasta tres kilómetros de ancho. Las simulaciones indican que hace unos 45 millones de años grandes sectores de la Antártida Oriental ya habían superado una altura crítica cercana a los dos mil metros. A esas elevaciones podían desarrollarse glaciares de montaña y, con el tiempo, terminar uniéndose hasta conformar la enorme capa de hielo antártica.

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La altura fue decisiva. Hace más de 50 millones de años, la mayor parte de las montañas no superaba los 1.500 metros. Pero para cuando comenzó la gran glaciación antártica, hace unos 34 millones de años, casi la mitad de esas montañas ya se encontraba por encima de los dos mil metros. Según los autores, la temperatura del aire puede disminuir hasta 1°C por cada cien metros adicionales de altura, una diferencia capaz de determinar si la nieve se derrite durante el verano o logra permanecer y acumularse año tras año.

Hasta ahora, la caída de las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono era considerada uno de los grandes motores de la glaciación. Pero había una pregunta pendiente: si el descenso del CO2 afectaba a todo el planeta, ¿por qué los dos polos reaccionaron de manera tan diferente? Mientras la Antártida quedó ampliamente cubierta de hielo hace unos 34 millones de años, las grandes capas de hielo del hemisferio norte aparecieron recién durante los últimos cinco millones de años.

La nueva investigación ofrece una respuesta: la geología le habría dado a la Antártida una enorme ventaja inicial. Su territorio ya había sido elevado hasta regiones donde las temperaturas eran suficientemente bajas como para conservar hielo permanente. El Ártico, en cambio, tenía masas continentales generalmente situadas a menor altura.

Una vez iniciado el proceso, además, comenzó a funcionar una retroalimentación climática. Al expandirse, la superficie blanca del hielo reflejó una mayor cantidad de radiación solar hacia el espacio -el efecto albedo. y contribuyó a enfriar todavía más la zona.

Los investigadores estiman que ese mecanismo pudo reducir alrededor de 1°C la temperatura global. A su vez, el aire más frío retuvo menos vapor de agua, debilitando otro importante efecto invernadero natural y reforzando el enfriamiento.

Y todo esto no es apenas una curiosidad sobre el pasado remoto. La capa de hielo de la Antártida Oriental es actualmente la mayor del planeta y contiene suficiente agua congelada como para elevar el nivel medio de los océanos alrededor de 52 metros si llegara a derretirse por completo. Entender cómo nació y qué mecanismos permitieron su estabilidad también ayuda a comprender mejor uno de los componentes decisivos del futuro climático de la Tierra.

cp