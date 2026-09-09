Una Sudestada irrumpirá en Buenos Aires desde el viernes 11: fuerte descenso térmico este fin de semana

El ambiente templado que acompañó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los primeros días del mes tiene fecha de caducidad. Un marcado cambio de patrón atmosférico se consolidará a partir del viernes 11 de septiembre de 2026, cuando el ingreso de una Sudestada en el AMBA provoque ráfagas intensas, un incremento persistente en la humedad y un abrumador desplome térmico que devolverá condiciones plenamente invernales para el fin de semana.

El impacto más directo del viento del sudeste se sentirá en el aumento paulatino de la velocidad del viento. En el antesala del fin de semana, la intensidad de las ráfagas oscilará entre los 42 y 50 kilómetros por hora, situación que complicará la circulación marítima y fluvial.

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El redactor jefe en Meteored Argentina y especialista en meteorología sinóptica, Christian Garavaglia, explicó que “el proceso de Sudestada estará impulsado por la circulación de un amplio sistema de alta presión desde el Atlántico que empujará una masa de aire polar y sumamente húmeda directo sobre el estuario del Río de La Plata”.

Una Sudestada irrumpirá en Buenos Aires desde el viernes con un fuerte descenso térmico

Además, Garavaglia remarcó que “esto no sólo limitará el ascenso de la temperatura durante las tardes, sino que mantendrá condiciones de inestabilidad y ráfagas que generarán una sensación térmica significativamente menor a la marca de los termómetros”.

- Viernes 11 de septiembre: Aumento progresivo de la nubosidad con ráfagas de hasta 50 km/h. Mínima de 11 °C y máxima acotada a 17 °C

- Sábado 12 de septiembre: Consolidación del aire frío marítimo. La mínima caerá a 8 °C y la máxima duramente contenida rozará los 13 °C, con alta probabilidad de lloviznas intermitentes.

- Domingo 13 de septiembre: La jornada más fría del período. Se proyecta un piso térmico de apenas 6 °C y una máxima de 13 °C, configurando una jornada invernal a pocos días del inicio oficial de la primavera.

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Durante este evento de Sudestada el viento no será tan intenso, y tampoco serán relevantes las precipitaciones, dado que tanto para la segunda mitad del viernes como a lo largo del sábado se prevé una baja probabilidad de lluvias aisladas, que no acumularían más de 5 o 10 mm.

Ráfagas intensas sobre el AMBA en la antesala del fin de semana

Apilamiento de las aguas en la costa bonaerense y crecida en el Río de La Plata

Se prevé una probable crecida importante del Río de la Plata que alcanzará sus pleamares principales hacia la noche del sábado y luego fundamentalmente cerca del amanecer del domingo. Es una situación para seguir de cerca en las próximas actualizaciones y estar atentos a los probables avisos o alertas que emita el Servicio de Hidrografía Naval para el próximo fin de semana

Frente a la evolución de la crecida, el meteorólogo y especialista en análisis climático, Leonardo De Benedictis, señaló que “este tipo de bloqueos térmicos generados por la Sudestada tienden a estabilizarse al menos durante 48 a 72 horas en el centro del país” y precisó que “el flujo constante desde el cuadrante sudeste mantiene contenidas las temperaturas máximas y no cederá hasta que el centro de alta presión se desplace definitivamente hacia el océano, permitiendo que la masa de aire vuelva a rotar gradualmente al sector norte”.

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Crecida en el Río de La Plata

El empuje continuo de las ráfagas sobre el estuario provocará un apilamiento de las aguas en la costa bonaerense, dificultando el drenaje natural de los arroyos y cauces urbanos. Las franjas costeras de los municipios de Tigre, San Fernando, San Isidro, Avellaneda, Quilmes y Ensenada forman parte de la zona bajo monitoreo constante.

PM/MSS