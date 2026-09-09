La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán este miércoles 9 de septiembre una jornada de tiempo ambiente agradable, marcada por un leve incremento en las marcas térmicas y el paulatino avance de la nubosidad.

De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored, las condiciones se mantendrán estables durante gran parte del día, aunque hacia la última franja de la jornada se prevé el desmejoramiento del tiempo con probabilidades de lluvias.

Clima en CABA y AMBA: cuándo llegan las lluvias y cómo seguirá el día

Durante la mañana de este miércoles, la temperatura mínima se ubicará entre los 9 °C y 10 °C, ofreciendo un comienzo fresco pero con un paulatino repunte térmico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima miércoles 9 de septiembre

Hacia la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo con una temperatura máxima estimada entre los 17 °C y 19 °C, favorecida por el viento proveniente del sector norte y noreste. Con el correr de las horas, el cielo ira pasando de parcialmente nublado a cubierto en todo el territorio de CABA y el conurbano bonaerense.

Hacia la noche, la circulación del viento rotará hacia el sector este, lo que incrementará la presencia de humedad y dará paso al desarrollo de lluvias débiles y precipitaciones aisladas.

La temporada de huracanes del Atlántico se encamina a un récord histórico impulsada por El Niño

Se estima que las primeras precipitaciones comiencen a registrarse a partir de las 20:00 o 21:00 horas, acompañadas por una marca térmica nocturna de aproximadamente 13 °C.

Alertas y pronóstico extendido para los próximos días

Respecto del panorama nacional, el Servicio Meteorológico Nacional monitorea la inestabilidad que afecta al centro del país, aunque no se registran alertas meteorológicas de nivel severo para la región metropolitana durante este miércoles.

El jueves 10 continuará con viento moderado del sector este, ráfagas aisladas que podrían alcanzar los 43 km/h y abundante nubosidad, manteniendo la temperatura máxima en torno a los 16 °C. Para el viernes 11 persistirá el ambiente húmedo e inestable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas similares en la Ciudad de Buenos Aires.

El deshielo de los glaciares está creando un "círculo vicioso", según un estudio de la Universidad Ártica de Noruega

De cara al fin de semana, los datos del SMN anticipan el ingreso de una masa de aire frío sobre la región central. El sábado 12 se registrará un marcado descenso térmico, con valores mínimos cercanos a los 4 °C a 7 °C y máximas que difícilmente superen los 12 °C o 13 °C.

El domingo 13 se mantendrá bajo condiciones de frío moderado, con cielo cubierto y ráfagas del sector sur, consolidando una tendencia invernal para el cierre de la semana.