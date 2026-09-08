Sanciones por Malvinas: el Gobierno sumó 15 personas y empresas a los apuntados por el petróleo en las islas

El Gobierno sigue sumando nombres y empresas a los posibles sancionados por las tareas de explotación petrolera en las Islas Malvinas, y este martes 8 de septiembre se agregaron otros 15 sujetos adicionales que habrían violado las prohibiciones de la Ley N° 26.659 por el "desarrollo ilegítimo" de actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.

La lista de este martes no dio detalles de los apuntados en las posibles sanciones, en tanto que el lunes se había detallado que las denuncias penales apuntaban a Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum LP, Navitas Petroleum Atlantic, Eco Oil & Gas y JHI Associates Incorporated.

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La presentación de este martes, se indicó a través de la cuenta oficial de Oficina del Presidente en X, agregó en la mira oficialista a 15 sujetos que "cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte".

Las decisiones de la Casa Rosada se conocen cinco días después de la cadena nacional de Milei anunciando el endurecimiento de sanciones contra las compañías que avancen en proyectar negocios con los kelpers explorando petróleo en los mares circundantes al archipiélago.

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La Oficina del Presidente de la República Argentina destacó que la nueva medida se suma a los procedimientos ya iniciados contra otros 45 sujetos, de manera que ya son 60 los alcanzados por la lupa libertaria, repartidos entre personas humanas como jurídicas.

Aunque como decíamos no se indicó el detalle, los procedimientos corresponden a distintos actores involucrados en actividades hidrocarburíferas "desarrolladas de manera ilegítima en la plataforma continental argentina".

“La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, señaló de manera tajante la cuenta oficialista.

El Gobierno sostuvo que los expedientes que se abrieron son una continuación de la posición expresada por cadena nacional, al tiempo que se insistió en que “las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes a todos los argentinos”.

“Nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”, remarcó la nota, indicando que "la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía".

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"La ampliación de los procedimientos responde a un trabajo sostenido para identificar a todos los actores involucrados en la explotación ilegítima de los recursos", precisó otro de los párrafos del comunicado.

El "Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance" para sancionar a todos los responsables "que hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, cerró la nota de Oficina del Presidente", que lleva la firma del presidente Javier Milei.

HB