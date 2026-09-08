La oposición reunió los votos y forzó a La Libertad Avanza a dar quórum en Diputados

La oposición logró reunir los apoyos necesarios para abrir este miércoles la sesión especial en la Cámara de Diputados y forzó al oficialismo a modificar su estrategia. Tras varios días de intentar desactivar el debate, La Libertad Avanza decidió que dará quórum y buscará concentrar la disputa en el cronograma de tratamiento de los proyectos sobre emergencia en discapacidad y endeudamiento y morosidad familiar, en lugar de intentar bloquear la sesión.

El cambio de postura se produjo luego de que el oficialismo comprobara que la oposición ya tenía garantizados los 129 diputados necesarios para iniciar la sesión. Con ese escenario, la Casa Rosada resolvió bajar al recinto para evitar una derrota política y conservar margen para influir en el debate parlamentario.

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Los bloques dialoguistas inclinaron la balanza

La clave estuvo en la decisión de los bloques dialoguistas de sostener su compromiso de dar quórum, pese a que el oficialismo había intentado desactivar la sesión adelantando la apertura de las comisiones de Discapacidad y Finanzas y prometiendo discutir ambos temas durante septiembre.

Según el poroteo parlamentario, la oposición contará con los 93 diputados de Unión por la Patria, los cuatro del Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, representantes de Encuentro Federal y distintos monobloques. A ese núcleo se suman casi la totalidad de los 18 integrantes de Provincias Unidas, los nueve legisladores de Argentina Federal, los tres diputados de Elijo Catamarca, los tres tucumanos de Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, la neuquina Karina Maureira, además de Eduardo Falcone (MID), Álvaro González (PRO), Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández, entre otros.

El respaldo de esos bloques terminó de convencer al oficialismo de que la sesión era inevitable. Por eso, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, convocó este martes a una reunión en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara junto a los jefes de los bloques dialoguistas. Participaron, entre otros, Pamela Verasay (UCR), Federico Sánchez Wrba (PRO), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Gladys Medina (Independencia), Nancy Picón (Producción y Trabajo) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

Al término del encuentro, tanto los aliados como el propio oficialismo confirmaron que darán quórum. "Vamos a dar quórum. Tenemos nuestro propio proyecto", sostuvo el misionero Oscar Herrera Ahuad, mientras que desde Provincias Unidas anticiparon que, salvo alguna excepción, casi la totalidad de sus 18 integrantes estará presente en el recinto.

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La pelea será por el cronograma

La sesión, prevista para las 12 y con una duración estimada de 85 minutos, no tratará los proyectos de fondo. El objetivo de la oposición es emplazar a las comisiones para que emitan dictamen antes de fin de septiembre.

En el caso de la emergencia en discapacidad, buscará fijar el tratamiento en la Comisión de Discapacidad y en Presupuesto y Hacienda. Para los proyectos sobre endeudamiento y morosidad familiar, pretende emplazar a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, aunque algunos bloques impulsan excluir a Presupuesto para evitar que el oficialismo demore el debate con el argumento del costo fiscal.

La Libertad Avanza, en cambio, intentará sostener el cronograma que ya propusieron los presidentes de las comisiones de Discapacidad y Finanzas, Gerardo Huesen y Santiago Pauli. El plan oficial prevé dictaminar los proyectos sobre discapacidad el 23 de septiembre y los vinculados con morosidad familiar el 30 de septiembre, fechas muy similares a las que impulsa la oposición.

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La contraofensiva del Gobierno

Además de aceptar el quórum, el oficialismo les comunicó a sus aliados que la próxima semana presentará proyectos propios sobre discapacidad y endeudamiento familiar. La intención es disputar el contenido de los dictámenes y evitar que prosperen las iniciativas impulsadas por la oposición.

En el caso del endeudamiento, el Gobierno analiza si impulsará un proyecto de ley o si algunas medidas podrán instrumentarse a través del Banco Central, mientras que para discapacidad también evalúa incorporar mejoras mediante el próximo Presupuesto. No obstante, desde la bancada libertaria reiteraron que no acompañarán iniciativas que impliquen un mayor costo fiscal, una postura que ya habían fijado públicamente la semana pasada.

Como parte de las negociaciones, el oficialismo también se comprometió a avanzar con la regularización de las compensaciones pendientes para los prestadores del sistema de discapacidad, un reclamo planteado por distintos bloques. Tras la reunión con La Libertad Avanza, el PRO difundió un comunicado en el que pidió al Gobierno que presente "un cronograma claro de pago a los prestadores" y sostuvo que cumplir con esa obligación "no exige modificar la ley vigente".