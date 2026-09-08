San José 1111: la vecina de Cristina Kirchner reconoció que compró el departamento y dijo cuál era su objetivo

La sindicalista María Soledad Calle reconoció ante la Justicia que compró el departamento ubicado en el primer piso de San José 1111, el edificio donde reside Cristina Kirchner, y explicó que tenía previsto destinar el inmueble a una fundación.

La mujer, que quedó en el centro de una investigación judicial por presuntas irregularidades vinculadas al manejo de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), había negado inicialmente ser la propietaria del departamento. Sin embargo, en una presentación realizada ante el juez Julián Ercolini, admitió la operación y señaló que el inmueble sería utilizado como sede de una “fundación de estudios para el desarrollo argentino”.

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El departamento fue adquirido por Calle el 20 de agosto de 2025, apenas dos meses después de que el Tribunal Oral Federal 2 le concediera la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner. El inmueble está ubicado en el primer piso de San José 1111, debajo del departamento de la expresidenta.

La compra ya había sido revelada en el marco de las investigaciones sobre el patrimonio de Calle. En aquel momento, la sindicalista había rechazado públicamente haber adquirido la propiedad y había asegurado que se trataba de una disputa interna vinculada al sindicalismo.

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Ahora, en cambio, su defensa confirmó la operación ante la Justicia. Según trascendió, Calle sostuvo que el destino previsto para el inmueble era una fundación vinculada al desarrollo argentino, aunque en su presentación no brindó mayores detalles sobre la organización ni precisó cuándo comenzaría a funcionar.

La investigación sobre los bienes de Soledad Calle

La situación de Calle es investigada por el juez Julián Ercolini en una causa que busca determinar si existieron irregularidades en el contrato celebrado entre la UOM y la empresa USEM S.A., vinculada a la administración de fondos del sindicato.

La Justicia investiga un acuerdo firmado en 2023, mediante el cual USEM quedó a cargo de determinadas tareas relacionadas con la gestión de fondos de la organización sindical. De acuerdo con la denuncia, la empresa percibía el 0,5% del dinero administrado, lo que habría representado ingresos cercanos a los $100 millones mensuales.

En ese expediente, Ercolini dispuso recientemente el levantamiento del secreto fiscal de Calle y del ex titular de la UOM Abel Furlán. Además, solicitó información a distintos organismos estatales para reconstruir el patrimonio de ambos, entre ellos la Unidad de Información Financiera (UIF), ARCA, ANSES, Migraciones y la Prefectura Naval.

La investigación también puso bajo la lupa otros bienes vinculados a Calle. Entre ellos aparecen un dúplex de aproximadamente 170 metros cuadrados en el barrio privado La Reserva de Cardales y una casa de tres plantas ubicada en Campana. Según documentación oficial citada en investigaciones periodísticas, ambas propiedades representarían en conjunto un patrimonio de al menos US$450.000.

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A ese patrimonio se suma el departamento de San José 1111, que fue escriturado por unos US$189.000 en agosto de 2025, y un automóvil BMW valuado en alrededor de US$70.000.

Calle fue empleada de la UOM entre abril de 2021 y junio de 2026. Luego fue desvinculada por decisión del actual interventor del sindicato, Alberto Biglieri, quien también resolvió suspender el contrato con USEM.

En su presentación ante la Justicia, la defensa de Calle sostuvo que la contratación de USEM fue una decisión del secretariado general de la UOM y negó que la empresa hubiera tenido control sobre el patrimonio del sindicato.

La confirmación de la compra del inmueble de San José 1111 representa un giro respecto de la primera versión brindada por Calle, quien había rechazado públicamente haber adquirido el departamento. Ahora, la explicación sobre el supuesto destino del inmueble quedó incorporada a la causa que investiga su patrimonio y sus vínculos con la estructura de la UOM.

RG/MSS