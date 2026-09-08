En alerta por El Niño, productores de Entre Ríos ya trasladan sus animales a campos más altos

El fenómeno El Niño que podría escalar a “Súper Niño” se acerca y se prevé que su máximo desarrollo de lluvias por encima del promedio se desarrolle en plena campaña de los principales cultivos de la Argentina: maíz, soja y trigo. Además, su alcance se extendería a la ganadería, con caídas de productividad y mortandad de animales.

En Entre Ríos, los ganaderos de las islas están en alerta y algunos tomando decisiones, sobre todo en las islas, donde hay alrededor de 460.000 cabezas. Hernán Dalcol, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), afirmó que en los productores con mayor espalda económica ya han arrendado campos en zonas más altas y están trasladando la hacienda.

“En las islas están con muy buen pasto, han tenido un invierno bastante benigno, por eso la mayoría de la gente está aprovechando hasta lo último. Los que están saliendo son los que tienen muchos recursos”, apuntó Dalcol.

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En el otro extremo, los ganaderos que no tienen capacidad económica para alquilar un campo hasta que pasen las inundaciones “necesariamente tienen que vender los animales, y esperar a que el agua baje para volver a comprar la hacienda”.

Esa situación genera un problema desde el punto de vista tributario por ganancias que no son tales, “por lo cual ya estamos trabajando con el gobierno provincial para que tenga todo aceitado y, cuando llegue el momento, se declare el desastre agropecuario, debido a que la inundación afecta al 100% de la producción”.

Provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, los productores expresan su preocupación porque deberán enfrentar el fenómeno con obras de infraestructura no concretadas y un 75% de los 120.000 kilómetros de caminos rurales en mal estado.

En diálogo con PERFIL, Pablo Ginestet, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) comentó que las zonas que pueden ser más afectadas son el centro y el oeste, donde predomina la agricultura.

“La provincia hizo poco y nada en el mantenimiento de caminos, muy poco en canales, y las obras de fondo de infraestructura en la provincia están pendientes. Claramente estamos con muchísima preocupación, porque si realmente el pronóstico se cumple, va a ser muy dañino para los productores, para una gran parte de la zona de la provincia”, señaló el dirigente rural.

“El Plan Maestro del Río Salado tendría que haberse terminado en el 2015, estamos en 2026 y todavía le faltan 10 años. Con las pérdidas que hemos tenido, se habría pagado 10 veces el costo total de la obra”, añadió el presidente de Carbap.

Con respecto a los caminos rurales, el dirigente indicó que el 75% de se encuentran en mal estado y los municipios tienen responsabilidad por no haber hecho las mejoras.

Según Ginestet, es todavía prematuro predecir el impacto productivo y económico, ya que las precipitaciones pueden darse en distintas fases de los cultivos. “Las inundaciones también generan pérdidas en infraestructura, porque se estropean alambrados, los puestos o casas del campo, caminos, y el efecto que queda sobre el suelo tambié es importante. A eso hay que sumarle la mortandad de animales, es decir que hay básicamente pérdidas económicas y de infraestructura cuando pasa este tipo de fenómenos”, sostuvo Ginestet.

El ruralista comentó que las leyes de emergencia son “paliativos" en el medio del mar: “La ley de emergencia nacional tiene un alivio impositivo porque prorrogan los pagos, pero en comparación a las pérdidas, no significan nada. Por lo menos, en medio de los problemas, no va a caer ARCA con un embargo”.

“De acuerdo con lo que dicen los pronósticos, no hay nada para hacer ahora, excepto esperar”, agregó.

Una app para seguir de cerca al Niño

Científicos del CONICET y el INTA crearon la aplicación web AgroENSO, interactiva y de acceso libre que sistematiza información histórica de los últimos 35 años, con el objetivo de estimar el efecto de las diferentes fases de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) sobre los principales cultivos extensivos del país.

El proyecto fue liderado por el investigador del CONICET Juan Pablo Monzón, con la colaboración de los investigadores del INTA Fernando Aramburu Merlos y Jorge Luis Mercau. La plataforma integra información climática con datos oficiales de rendimientos de seis cultivos: maíz, soja de primera, soja de segunda, trigo, cebada y girasol.

“El objetivo de AgroENSO es visualizar los rendimientos reales de diferentes cultivos que reporta todos los años la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, corregidos por su tendencia tecnológica, de forma que podamos verlos en función del fenómeno de El Niño”, indicó el investigador del Conicet Juan Pablo Monzón, quien trabaja en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNdMP).

Uno de los aportes de AgroENSO es mostrar cómo cambia la respuesta de los cultivos según el territorio. La plataforma corrige la tendencia de los rendimientos asociada a los avances tecnológicos y de manejo, de manera que las campañas de diferentes períodos puedan compararse y se pueda identificar con mayor claridad la variabilidad vinculada a El Niño.

LM