El cobre se dispara, pero Chile no logra aprovecharlo: las exportaciones cayeron a su nivel más bajo en más de un año

Las exportaciones de cobre de Chile cayeron en agosto a su nivel más bajo en más de un año, pese al repunte de los precios, debido a fuertes tormentas invernales y contratiempos en las minas del mayor productor mundial.

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Las exportaciones de cobre alcanzaron US$4.620 millones el mes pasado, 14% menos que en julio y 3,2% menos que un año antes, según datos del banco central publicados el lunes. Es la cifra mensual más baja desde julio de 2025. La caída se produjo pese al repunte del cobre, cuyo precio promedio en agosto fue más de 40% superior al de un año antes.

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El sector minero chileno ha enfrentado contratiempos operativos este año. Además, las tormentas, con fuertes lluvias, nieve y vientos intensos, interrumpieron la actividad minera durante julio y agosto, mientras el mal estado del mar restringió periódicamente las operaciones en los puertos.

Las dificultades de producción en Chile, que representa una cuarta parte de la producción minera mundial, están contribuyendo a sostener los precios del cobre y a tensionar aún más la oferta global, ya afectada por interrupciones en otras partes del mundo.