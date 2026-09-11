Impulsan en Chaco una red de salud mental con atención territorial y guardias las 24 horas

Los diputados provinciales María Luisa Chomiak y Santiago Pérez Pons impulsan la creación de una Red Provincial de Salud Mental Comunitaria en Chaco, con el objetivo de ordenar los dispositivos actualmente existentes y ampliar el acceso a la atención en distintas localidades de la provincia.

La iniciativa propone que la nueva estructura dependa del Ministerio de Salud del Chaco y funcione principalmente a partir de los establecimientos, programas, profesionales y recursos que ya forman parte del sistema público. El modelo contempla atención gratuita, abordajes interdisciplinarios y una mayor presencia territorial.

Uno de los objetivos centrales es evitar que una persona quede sin acompañamiento después de atravesar una crisis de salud mental, una internación o una situación de riesgo, estableciendo mecanismos de continuidad y seguimiento.

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Cómo funcionarían los nodos regionales de salud mental

El proyecto plantea dividir el territorio provincial en Nodos Regionales de Salud Mental Comunitaria, articulados con las regiones sanitarias. Cada uno deberá relevar las características de su población, los servicios disponibles, los recursos humanos y las principales dificultades para acceder a la atención.

Esos nodos incorporarán progresivamente equipos interdisciplinarios con profesionales de psicología, psiquiatría, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional y acompañamiento terapéutico, entre otras especialidades.

Las tareas previstas abarcan consultas ambulatorias, seguimiento domiciliario, intervenciones ante situaciones de crisis y acompañamiento posterior a internaciones.

La propuesta también contempla centros comunitarios de salud mental, hospitales de día, rehabilitación psicosocial y dispositivos de acompañamiento familiar, además de acciones que favorezcan la integración educativa, social y laboral.

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Atención durante las 24 horas ante situaciones de crisis

Otro de los ejes es la creación de una estrategia provincial para la atención de crisis y urgencias en salud mental durante las 24 horas y los 365 días del año.

El sistema deberá organizar respuestas regionales y coordinar la intervención de hospitales generales, servicios de emergencia, centros de atención primaria y otros organismos que participen ante una situación urgente.

Cada región tendrá que definir protocolos para determinar cómo se recibe una consulta, quién evalúa al paciente, qué medidas se adoptan frente a una situación de riesgo y cómo continuará el seguimiento una vez superada la emergencia.

Prevención del suicidio y seguimiento después de una crisis

La prevención del suicidio también ocupa un lugar específico dentro del proyecto. La iniciativa propone integrar a la futura red los programas provinciales actualmente vigentes y priorizar el seguimiento de personas que hayan atravesado situaciones de riesgo.

Asimismo, contempla acciones de posvención, acompañamiento a personas cercanas afectadas por estas situaciones y capacitación para los trabajadores de los distintos servicios involucrados.

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En determinados casos se deberá implementar un Plan Individual de Cuidados, donde quede establecido qué equipo será responsable del acompañamiento y qué necesidades familiares, educativas, laborales o comunitarias deberán contemplarse durante el tratamiento.

Un plan con objetivos a uno, dos, tres y cinco años

Si el proyecto se convierte en ley, el Ministerio de Salud tendrá un plazo de 180 días para elaborar un Plan Provincial de Implementación.Ese documento deberá identificar los servicios que actualmente funcionan, las zonas con mayores dificultades de acceso, la distribución de los nodos regionales y las necesidades de profesionales e infraestructura.

Además, deberá fijar metas concretas para el primer, segundo, tercer y quinto año de funcionamiento de la red. La iniciativa incorpora también un sistema de información para evaluar la cobertura territorial, la demanda, los tiempos de espera, las internaciones, los recursos humanos disponibles y la continuidad de los tratamientos.

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Salud tendrá que presentar anualmente un informe ante la Cámara de Diputados del Chaco con los avances alcanzados, la situación de la atención de niños y adolescentes, la ejecución presupuestaria y el grado de cumplimiento de los objetivos.

Una red basada en los dispositivos que ya funcionan

Los autores del proyecto sostienen que la propuesta no apunta a reemplazar la estructura vigente, sino a integrar los programas y servicios existentes dentro de un esquema provincial permanente.

Entre los antecedentes mencionados se encuentran las experiencias desarrolladas por equipos territoriales de Salud Pública y el Programa Integral Fortaleza. La intención, según los fundamentos, es consolidar una política que pueda sostenerse en el tiempo y garantizar una atención más cercana en distintos puntos de Chaco.