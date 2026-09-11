Chaco abre 265 vacantes para ingresar a la Policía y al Servicio Penitenciario: requisitos y cómo inscribirse

El Gobierno del Chaco anunció la apertura de una nueva convocatoria para incorporar personal a la Policía del Chaco y al Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Las inscripciones estarán disponibles desde el martes 15 de septiembre, a partir de las 8, a través de los sitios oficiales de ambas instituciones.

En total serán 265 vacantes: 200 estarán destinadas a la fuerza policial y otras 65 al Servicio Penitenciario. La convocatoria contempla distintas edades y requisitos según se trate del ingreso como agente u oficial. Para el curso de agentes de la Policía del Chaco se habilitarán 150 lugares: 100 para aspirantes masculinos y 50 para aspirantes femeninas.

Además, habrá otras 50 vacantes para el curso de oficiales, distribuidas en 35 cupos para hombres y 15 para mujeres. De esta manera, la convocatoria policial alcanzará un total de 200 nuevos ingresos entre ambas modalidades de formación.

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Por su parte, el Servicio Penitenciario Provincial dispondrá de 65 vacantes. Según informó el Ejecutivo chaqueño, 50 estarán destinadas al ingreso como agentes y las restantes 15 al curso de oficiales. La convocatoria también contempla cupos para integrantes de pueblos originarios, aunque en el anuncio oficial no se precisó la cantidad correspondiente a esa modalidad.

Edades y requisitos para inscribirse

Los límites de edad dependerán de la carrera elegida. Para ingresar como agente de la Policía, podrán postularse hombres y mujeres de entre 18 y 28 años, mientras que para oficiales el rango será de 18 a 23 años.

En el caso del Servicio Penitenciario, los aspirantes a agentes deberán tener entre 20 y 30 años, mientras que para cadetes se fijó una edad de entre 18 y 25 años.

Entre los requisitos generales anunciados se encuentran tener el secundario completo, no registrar antecedentes judiciales y no contar con antecedentes contravencionales.

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Cómo inscribirse desde el 15 de septiembre

El proceso de inscripción comenzará el martes 15 de septiembre a las 8. A partir de ese momento quedarán habilitadas las plataformas oficiales donde los aspirantes podrán consultar la documentación exigida, las condiciones de ingreso y las etapas del proceso de selección.

Para la Policía del Chaco, la información estará disponible en isspchaco.edu.ar, mientras que quienes busquen ingresar al Servicio Penitenciario podrán consultar spp.chaco.gob.ar.

El anuncio fue presentado por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, junto con autoridades de la Policía del Chaco, del Centro de Estudios y Capacitación Policial y del Servicio Penitenciario Provincial.