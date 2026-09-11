Súper Niño en el NEA: un especialista no descartó que caigan 300 milímetros en pocas horas

El investigador del CONICET en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL, UNNE-CONICET), Juan José Neiff, analizó las proyecciones y la evolución del fenómeno El Niño para el período 2026-2027. El especialista advirtió que los indicadores térmicos del océano Pacífico ecuatorial muestran valores térmicos sin precedentes, lo que anticipa un evento de gran magnitud con impacto directo en Corrientes, Chaco y todo el Litoral argentino.

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Según detalló el científico, la temperatura en la superficie del mar en la zona ecuatorial ascendió notablemente, pero el dato central radica en la masa de calor acumulada hasta los 300 metros de profundidad.

"El calor acumulado actual en la zona próxima a Sudamérica es un 99% superior al observado durante el evento de 1982-1983. Al compararlo con El Niño de 1997-1998, donde la variable alcanzaba 1,79, hoy registramos 3,21", precisó Juan José Neiff, confirmando las alertas emitidas por organismos internacionales.

En ese sentido, señaló que “con semejante cantidad de calor acumulado en el mar, esto viene a durar un tiempo más largo de lo que estamos viviendo”.

Y agregó que entre las características que podrían presentarse se encuentra la posibilidad de que “llueva 300 milímetros en pocas horas y de seguido”, un escenario que, recordó, ya se registró en la región durante episodios anteriores.

Precipitaciones torrenciales y la dinámica de los ríos regionales

Respecto a la manifestación climática en el territorio provincial, el especialista aclaró que los efectos suelen presentarse mediante un "combo" de lluvias intensas y anegamientos. Aunque los picos de mayor intensidad podrían sentirse hacia el verano, Neiff proyectó que, debido a la energía contenida en el océano, las consecuencias se extenderán sin dificultades hasta mediados de 2027.

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Asimismo, remarcó la problemática que enfrentan los arroyos interiores cuando los grandes cursos de agua experimentan crecientes. "Cuando el río Paraná o el Uruguay están en niveles altos, los arroyos regionales encuentran el desagüe taponado e incluso corren hacia atrás, impidiendo el drenaje de las lluvias locales", sostuvo a radio UNNE.

En cuanto a las represas hidroeléctricas como Yacyretá, explicó que no poseen capacidad de almacenamiento masivo ante crecientes de esta magnitud, por lo que su función reguladora es limitada frente a volúmenes extraordinarios.

Efectos positivos en la fauna íctica y preparación comunitaria

A pesar de los riesgos para las poblaciones humanas y la infraestructura vial, el investigador del CONICET señaló que el fenómeno no tiene consecuencias puramente negativas. Tras años de bajante y sequía que redujeron las poblaciones de peces, el incremento en la superficie de los ambientes acuáticos favorecerá una rápida recuperación del hábitat y la reproducción de especies como el dorado y el surubí.

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Finalmente, Juan José Neiff destacó los avances en el Plan Hídrico provincial y las herramientas de cartografía digital de vulnerabilidad que implementará Defensa Civil de Corrientes. No obstante, insistió en la importancia de la prevención familiar y comunitaria ante registros de lluvias que podrían superar los 300 milímetros en pocas horas.