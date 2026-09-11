Quién es Nieves Canteros, la primera mujer al frente de la Policía Rural de Corrientes

La Policía de Corrientes marcó un hito institucional con la asunción de la comisario mayor Nieves Canteros al frente de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá. El nombramiento convierte a la oficial en la primera mujer en conducir una dependencia de esta especialidad en la jurisdicción provincial, un área históricamente comandada por personal masculino.

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La puesta en funciones formal se concretó en la sede de la unidad curuzucuateña a través de una disposición del ministro de Seguridad, Adán Gaya, y del jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón.

La ceremonia estuvo presidida por el subjefe de la fuerza, Walter Aceval, y la toma de posesión fue ejecutada por el director general de Seguridad Rural y Ecológica, Gerardo Torres. Del acto participaron además representantes de la Sociedad Rural local, autoridades municipales y jefes de la Unidad Regional.

Mérito profesional y cambio de paradigma en la fuerza

Desde la cúpula policial remarcaron que el nombramiento de Nieves Canteros responde a su trayectoria, idoneidad y antecedentes en el servicio, jerarquizando la función en un área operativa caracterizada por patrullajes en zonas de monte, controles en caminos de tierra y prevención de delitos rurales en campos de la región.

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El desembarco de la comisario mayor en la Jefatura de Curuzú Cuatiá sienta un antecedente directo para las mujeres operativas dentro de la Policía de Corrientes, abriendo el camino para la ocupación de cargos de decisión estratégica en divisiones operativas y territoriales del interior provincial.