"Tati" Bugliotti: “Lo que no tiene que hacer Milei nunca más es cometer esa torpeza de devaluar abruptamente”

El empresario Euclides “Tati” Bugliotti sostuvo que “lo que no tiene que hacer Milei nunca más es cometer esa torpeza de devaluar abruptamente”.

“Y otra cosa, el déficit es cero. Y hay que darle mucho manija a los recursos naturales de todas las provincias que se pueda, y de ahí sacar un porcentaje fijo para alimentar a la gente que no tiene trabajo, para hacer como un subsidio permanente, pero obligando a que trabaje la gente”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Qué propuso “Tati” Bugliotti

“Yo creo que es la única forma, trabajando de otra forma con las empresas argentinas, imposible que se pueda poner en marcha el país”, aseguró en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

Además señaló que “recursos naturales le sobran a la Argentina” y que del RIGI “hay que tirar un porcentaje que salga extra, sin ningún impuesto, nada, que vaya a un fondo que lo maneje alguien que no tenga las uñas muy largas, que lo ponga a funcionar como la ANSES”.

“Con cualquier platita que tiren, le pagamos casi un sueldo a la gente. Debe haber 3 millones de desocupados más o menos, no es yuyo, casi uno y medio del producto bruto, que es una torta de plata”, estimó el titular del Grupo Dinosaurio.

También consideró que “la micro necesita” reactivarse aunque luego aclaró: “Pero no va a arrancar, que no sueñe más, el país no puede salir, no está en condiciones de producir barato la Argentina. Y si nosotros producimos, como producía (Paolo) Roca, que cobraba 4 dólares el kilo de hierro, no nos sirve a nosotros, porque traerlo de afuera vale 1.200, entonces la gente por lo menos le conviene comprar hierro más barato, comprar la cubierta más barato”.

“Yo prefiero pagarle un sueldo a la gente, que nosotros pongamos un sueldo extra de alguna forma que funcione a cuenta de algún impuesto para que salgamos de la crisis. No vamos a salir trabajando, imposible, el país es caro, es un país tremendamente caro con los insumos”, insistió.

El titular de la UIC advirtió que “no esperemos en este nuevo escenario económico grandes crecimientos”

Crítica a los "40 devaluadores"

Además contó que “como supermercado nos estamos reconvirtiendo en todo” y “hemos empezado a criar animales para quedar vivos en el mercado”.

“¿Por qué se cree que se fue Libertad? ¿por qué se cree que se quiere ir Carrefour? A Carrefour se lo van a tirar por la cabeza de nuevo a cualquiera. Eso es una cosa inviable. Entonces en el negocio nuestro, los chicos son boletas, y los grandes si no nos cuidamos y no nos reconvertimos, también somos boletas porque los gastos nos van a llevar puestos. El poder adquisitivo no va a crecer de ahora en adelante”, aseveró.

Y luego cuestionó: “Los 40 devaluadores que tenemos en la República Argentina, usted cree que va a solucionar devaluando a 2.000, a 3.000, a 4.000 el dólar, a los 2 días está todo igual. Usted me devalúa mañana y a los 15 días a las góndolas está pasada la devaluación. Y los empleados tienen 90 días para cobrar esa devaluación que no llega nunca, no va a eso”.

“Así que los 40 economistas que vayan buscando trabajo, eso no funciona en la Argentina. Hay 40, De Pablo no entra en esa, Arriazu, no entra en esa, y algunos más. Después los otros van todos a la bolsa”, cerró Bugliotti.

Parque Solar Fotovoltaico

Bugliotti confirmó que el próximo viernes 18 de septiembre se inaugurará el parque solar fotovoltaico ubicado en cercanías de Deán Funes.

Además adelantó su intención de construir un parque solar voltaico similar en las afueras de Villa Carlos Paz.

Por último reiteró que en el Orfeo habrá consultorios médicos y un nuevo shopping de unos 18 mil metros cuadrados.