Juicio a Oscar González: la defensa pidió anular los alegatos que buscan una condena más dura

La defensa de Oscar González solicitó a la Cámara del Crimen de Villa Dolores la nulidad de los alegatos presentados por dos abogados querellantes al considerar que sus exposiciones contienen irregularidades que invalidan la acusación.

La presentación fue realizada por los defensores Miguel Ángel Ortiz Pellegrini y Eduardo Santiago Caeiro ante el tribunal presidido por Santiago Camogli, luego de la jornada de alegatos de las querellas.

Los abogados del exlegislador objetaron el alegato de Germán Romero Marcón, quien solicitó una condena de 10 años de prisión por homicidio simple y, de manera subsidiaria, seis años por homicidio culposo agravado, además de una inhabilitación especial para conducir por diez años.

Sin embargo, la defensa sostuvo que ese pedido no estuvo respaldado por un desarrollo suficiente de la prueba ni por una fundamentación de la responsabilidad atribuida a González.

Por otro lado, también señalaron el planteo formulado por el abogado Lucas Cocha, que insistió en que el hecho sea calificado como homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que ya había sido descartada durante el proceso por la fiscal Analía Gallaratto.

Juicio a Oscar González: el padre de Alexa dijo que la pena "la fiscal ha sido comprada, es un insulto para las víctimas"

También pidió el apartamiento de un querellante

Ortiz Pellegrini y Caeiro solicitaron que se declare el desistimiento de la querella representada por Emiliano Binante, quien interviene en nombre de Vera Szulewicz, representante de su madre Alejandra Bengoa.

El planteo se basa en que Binante no formuló alegato durante la etapa correspondiente del juicio. Para la defensa, esa omisión implica el abandono de su participación como querellante particular.