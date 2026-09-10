Una foto y las ausencias: lo que el homenaje a De la Sota dejó en evidencia sobre el peronismo cordobés

El homenaje a José Manuel de la Sota fue pensado como un gesto de memoria y terminó funcionando como una radiografía del estado actual del peronismo cordobés. Más que la lista de presentes, extensa, heterogénea y con nombres de peso nacional, lo que quedó grabado en la lectura política fue quién no estuvo. Entre las ausencias, la de Natalia de la Sota fue la que más comentarios generó.

La explicación oficial remitió a una actividad agendada de antemano en Río Cuarto, donde la diputada participó de un homenaje paralelo en una escuela que lleva el nombre de su padre. En el peronismo cordobés, sin embargo, no faltó quien vinculara esa ausencia con el distanciamiento que Natalia mantiene desde hace tiempo con la conducción provincial, a partir de posturas asumidas en el último año y medio.

Candelaria De La Sota: "A mi padre no le hubiera gustado nada de Milei, es importante que el peronismo se junte"

Sin necesidad de sobredimensionar una cuestión que también tiene su costado personal entre hermanas, la lectura que primó puertas adentro del PJ fue política: el cordobesismo capitalizó la ocasión para exhibir una foto con intenciones de unidad de cara a 2027, al mismo tiempo que buscó exponer a Natalia aislada.

La ausencia de Natalia no fue la única. Del delasotismo de la primera hora tampoco aparecieron el histórico "Zurdo" Montoya, ni Domingo Carbonetti, ni Ángel Mario Elettore, ni Héctor David, ni Amelia López, en otros nombres que integraron el círculo íntimo del exgobernador en sus tres mandatos. A ellos se sumaron las faltas -justificadas por motivos personales o de gestión- de Manuel Calvo y de Daniel Passerini, absorbido por la administración de la ciudad de Córdoba.

La organizadora del homenaje, Candelaria de la Sota, quedó en cambio en el centro de la escena con la presentación de su nuevo ciclo de streaming, "Tomá la posta", con el que busca dar continuidad al legado conceptual de su padre. Su convocatoria, pensada como un gesto amplio hacia todo el arco peronista, terminó reuniendo a dirigentes de sectores históricamente enfrentados, lo que alimentó lecturas sobre el rol que la propia Candelaria podría jugar en la escena política en los próximos años.

Un homenaje a De la Sota reunió a Massa, Schiaretti, Llaryora, Brito y Bianco

La presencia de Sergio Massa completó el cuadro de interpretaciones. Lejos de leerse como un gesto para exponer a Natalia, con quien mantiene un vínculo político sostenido desde que respaldó su candidatura a senadora, la versión que ganó terreno entre dirigentes consultados fue la de un Massa en modo acomodaticio, que mide fichas de cara a una eventual construcción hacia 2027 y no descarta ningún interlocutor.

La presentación también sirvió para consolidar una hipótesis que crece en el peronismo nacional: la de un espacio que busca despegarse tanto del kirchnerismo más duro como del gobierno de Javier Milei, apoyado en la épica fiscal y productiva que dejó el delasotismo. Llaryora, Schiaretti y el círculo de Axel Kicillof (representado por Carlos Bianco) compartieron espacio con esa premisa, mientras el kirchnerismo de primera línea brilló por su ausencia pese a las invitaciones cursadas a los máximos referentes.

El resultado final excede la anécdota de una noche de homenajes. Expone, con matices y sin necesidad de dramatismo, una interna que combina cuestiones familiares con una disputa de poder territorial donde cada ausencia y cada presencia se leen en clave de 2027.

El peronismo cordobés encontró, en la memoria de José Manuel de la Sota, la ocasión para exhibir una foto que procura unidad que, más allá de las lecturas cruzadas, deja abierta la pregunta sobre qué lugar ocupará cada uno de sus herederos políticos en la próxima etapa.