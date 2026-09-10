Promedon volvió al mercado de capitales y consiguió US$ 4,5 millones: recibió ofertas por casi US$ 10,4 millones

Promedon volvió a buscar financiamiento en el mercado de capitales y encontró una respuesta que superó ampliamente el monto que pretendía captar. La compañía cordobesa colocó US$ 4,5 millones mediante una nueva Obligación Negociable, luego de recibir ofertas por casi US$ 10,4 millones.

La emisión correspondió a las Obligaciones Negociables Clase II de la compañía y reunió 225 órdenes de compra, con la participación de más de un centenar de inversores. La operación se cerró con una tasa de interés del 7,9% anual, pagos semestrales y un plazo de 36 meses.

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La emisión contó con calificación BBB+ de Moody's y estuvo a cargo de S&C Inversiones, en el marco del Régimen de Oferta Pública correspondiente al segmento de Mediano Impacto.

Desde Promedon destacaron la respuesta obtenida en la licitación. “La sensación es de enorme satisfacción por el respaldo que recibimos del mercado. La respuesta superó ampliamente las expectativas de la empresa y reafirma la confianza de nuestros socios”, señaló un directivo de la compañía.

Qué hará Promedon con los fondos

Los recursos obtenidos estarán destinados principalmente a ampliar la disponibilidad de capital de trabajo. Para la compañía, el acceso al mercado de capitales forma parte de una estrategia financiera de largo plazo y no responde únicamente a una necesidad puntual de fondos.

Con esta nueva colocación, Promedon busca ganar flexibilidad financiera para acompañar sus operaciones, sus proyectos y sus planes de crecimiento.

La operación también fue destacada por S&C Inversiones como una muestra del espacio que existe para que empresas del interior recurran al mercado de capitales como alternativa de financiamiento.

“Desde S&C Inversiones trabajamos para acompañar a nuestros clientes y desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de las empresas del interior. Esta operación refleja el valor de ese trabajo, poniendo nuestro conocimiento al servicio de las compañías que buscan nuevas alternativas de financiamiento”, sostuvo su presidenta, Ingrid Maldonado.

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En la misma línea, el socio fundador de la firma, Aníbal Casas Arregui, planteó que más compañías podrían utilizar esta herramienta para financiar sus proyectos. “Hay una gran oportunidad para acceder al mercado de capitales. Creemos que más empresas tienen que animarse a dar este paso”, afirmó.

Una cordobesa con negocios en el mundo

Promedon nació en Córdoba en 1985 y construyó una trayectoria de más de cuatro décadas en el desarrollo de soluciones médicas, con especial presencia en los segmentos de urología y traumatología.

La empresa desarrolló productos propios y avanzó con una estrategia de expansión internacional que llevó tecnología médica desarrollada desde Córdoba a distintos mercados.

La nueva emisión vuelve a poner a la compañía en el mercado de capitales después de un período fuera de este circuito y le permite acceder a financiamiento con una respuesta significativa por parte de los inversores.

La operación se concretó luego de la colocación de Obligaciones Negociables de Apex America, también organizada por S&C Inversiones.