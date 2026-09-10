Perros peligrosos: veterinarios consideran una “salida oportunista” a las nuevas leyes

El debate por los perros potencialmente peligrosos volvió a instalarse en Córdoba luego de una serie de 12 ataques y de los proyectos que buscan regular o prohibir determinadas razas. Desde el Colegio Médico Veterinario sostienen que limitar la discusión a pitbulls o dogos no resolvería el problema y reclaman medidas vinculadas con la educación y el control de los propietarios.

En diálogo con Perfil Córdoba, Natalia Elstner (M.P. 1.970), presidenta del Colegio Médico Veterinario, cuestionó los proyectos que buscan prohibir determinadas razas y planteó que la legislación debería contemplar a los animales potencialmente peligrosos independientemente de su raza. “Nosotros creemos que es una salida oportunista prohibir Pitbull's y Dogos, porque no se solucionaría absolutamente nada. Hay perros potencialmente peligrosos y no necesariamente razas potencialmente peligrosas”, sostuvo Elstner.

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La veterinaria mencionó además el caso de Países Bajos, donde se prohibió la tenencia y crianza de pitbulls en 1993 y posteriormente se revirtió la medida en 2008. Según explicó, la experiencia mostró que la prohibición no había dado los resultados esperados. “Esto indica que en realidad hay propietarios potencialmente peligrosos y no perros potencialmente peligrosos”, afirmó.

Frente a los proyectos que buscan avanzar en Córdoba, Elstner pidió que la discusión incluya a todos los sectores involucrados en la problemática. “Si van a hacer una ley que sea responsable, que veamos que esto que van a dictar acá en Córdoba o que quiere avanzar ya no resultó, entonces que tenemos que hacer algo superador con todos los actores sentados en una mesa”, sostuvo.

La presidenta del Colegio Médico Veterinario remarcó que se trata de una problemática que requiere una respuesta integral. “Están muriendo niños y es una problemática muy importante que la tenemos que abordar desde todos los lugares”, remarcó.

Educación y control

Para Elstner, una de las principales herramientas de prevención debería ser la tenencia responsable. En ese sentido, sostuvo que los centros de zoonosis no deberían concentrar sus esfuerzos únicamente en las castraciones, sino también en educar a los responsables de los animales.

“Acción y tenencia responsable”, resumió la presidenta del Colegio Médico Veterinario. Además, planteó que cuando una persona llega con un animal que no está en condiciones de tener, debería existir la posibilidad de advertir sobre la situación y dar intervención a los organismos correspondientes. “Ahí se puede prevenir. No tenemos que estar corriendo siempre atrás de las muertes”, remarcó.

La especialista destacó el trabajo que realizan las organizaciones proteccionistas, aunque señaló que sus evaluaciones suelen estar centradas en el bienestar del animal. “Se fijan en el bienestar del animal y no se fijan por ahí en cómo se cría ese animal”, explicó.

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Elstner señaló que la forma en que se cría y socializa un perro también puede influir en su comportamiento. “Cuando vos sociabilizas mal a un animal y lo pone a la altura de un humano además de la familia, ese perro que es territorial, puede pasar a ser un problema”, sostuvo.

Animales potencialmente peligrosos

La veterinaria explicó que existen animales que, por sus características físicas y por haber sido utilizados históricamente para determinadas funciones, pueden representar un riesgo. "Hay animales que por la fuerza mandibular y demás, obviamente que son potencialmente peligrosos y son animales de caza" .Sin embargo, remarcó que eso no significa que la raza, por sí sola, determine que un perro vaya a ser agresivo.

“Yo creo que falla esto, la educación, la tenencia responsable y que no cualquier persona puede tener cualquier perro”, afirmó. En ese sentido, consideró que cualquier futura regulación debería contemplar las condiciones de tenencia y las características del animal, en lugar de establecer prohibiciones exclusivamente vinculadas con determinadas razas.