Cristina Kirchner avanza con su estrategia ante la ONU para poder ser candidata en 2027

La expresidenta Cristina Kirchner sigue trabajando en la estrategia internacional que busca revertir su condena por la causa Vialidad para ser candidata en 2027. En ese tablero opera el comité "Cristina Libre", una plataforma del kirchnerismo más duro que ya completó misiones políticas en Brasil, México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Italia, Francia y Bélgica para denunciar un intento de proscripción electoral contra la máxima dirigente de ese espacio político.

Uno de los integrantes de este armado, el exsenador nacional y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, rompió el hermetismo de la estructura y lanzó una definición tajante en diálogo exclusivo con PERFIL: "Mauricio Macri y Javier Milei le tienen miedo a Cristina porque saben que les gana a los dos juntos".

El comité "Cristina Libre" es la plataforma del kirchnerismo para denunciar en el extranjero lo que según ellos constituye "una proscripción" hacia la expresidenta. Ya tuvieron adhesiones en Brasil, México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Italia, Francia y Bélgica.

La mesa ejecutiva de este frente está integrada por el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena; el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; el exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini; el diputado Jorge Taiana; la dirigente Sol Magno; la directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi; y el parlamentario del Mercosur, Franco Metaza, entre otros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A cuatro años del atentado contra Cristina Kirchner, varios partidos políticos firmaron un documento contra la violencia política

El objetivo central de la estructura consiste en replicar el modelo brasileño Lula libre, trasladando el conflicto desde Comodoro Py hacia los tribunales internacionales para deshacer la inhabilitación perpetua que pesa sobre la conductora del Partido Justicialista de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Para la defensa técnica en el exterior, el peronismo sumó al brasileño Rafael Valim y al exjuez del Tribunal Europeo Javier Borrego para llevar el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. La maniobra en Suiza coincide con un repunte de Cristina Kirchner en las encuestas que su entorno utiliza para presionar la agenda local desde escritorios internacionales.

La política en Ginebra del kirchnerismo

El plan legal que el Comité "Cristina Libre" busca imponer en Suiza no apunta de inmediato a la discusión de fondo de la causa Vialidad, sino a congelar los efectos políticos de la condena. El planteo ante el Comité de Expertos de la ONU corre por carriles separados a las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los operadores del espacio buscan un pronunciamiento que califique el proceso como una violación a las garantías del Pacto de San José de Costa Rica.

Los plazos de esta ingeniería judicial fueron detallados por Parrilli a este medio, revelando que el escenario clave se dirimirá en los próximos meses, antes del inicio del año electoral. "Si el Comité de Expertos decide tratar el tema, lo asume y le da traslado al Gobierno, la cuestión de fondo puede durar un año y medio o dos”, explica Parrilli.

Y agregó: “Paralelamente, los abogados de Cristina pidieron una cautelar para que se le levante la suspensión que tiene de no poder ser candidata. Eso se resuelve entre octubre y marzo del año que viene", precisó el titular del Instituto Patria. El kirchnerismo busca obtener un paraguas internacional antes del cierre de listas.

Cristina Kirchner reapareció en redes tras más de un mes sin publicaciones

El espejo de "Lula libre" y el dilema de las PASO

La utilización de la matriz jurídica brasileña funciona como el espejo político donde se mira el kirchnerismo. En el caso de Brasil, una recomendación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2018 sirvió como el principal insumo del Partido de los Trabajadores para sostener la centralidad de Lula mientras permanecía detenido. La traducción del modelo al escenario local busca que un dictamen de Ginebra actúe como un elemento de presión institucional sobre la justicia federal argentina.

El aval internacional reactiva los planes electorales de Cristina. El dictamen de Ginebra busca abrir la rendija legal para que la expresidenta vuelva a competir. Ante la consulta de PERFIL sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner se presente a las PASO 2027, siguiendo la línea que planteó el abogado español Javier Borrego, Parrilli evitó clausurar el escenario. "Sí, se está analizando, es una de las posibilidades. Pero no hay una decisión tomada", confirmó el exfuncionario a este medio.

Encuestas, el factor Milei y la disputa del kirchnerismo por el PJ

El trabajo del comité "Cristina Libre" ocurre en paralelo al mandato de la expresidenta al frente del PJ nacional. La sede de la calle Matheu 130 combina la resistencia al modelo económico de La Libertad Avanza con la agenda judicial de su conductora. La estrategia descansa sobre una hipótesis de polarización absoluta, donde la gestión de Javier Milei funciona, según la óptica kirchnerista, como el principal combustible para el reagrupamiento opositor.

La delimitación del electorado al que apunta el Comité fue explicitada por Oscar Parrilli, y se concentra en las franjas intermedias que atraviesan problemas económicos. "Nosotros vamos a trabajar sobre el sector nacional popular, sobre el sector nuestro, sobre aquellos que están en el medio y a los cuales Milei se va a encargar de empujarlos con nosotros, por la mala gestión de gobierno que está haciendo”.

Ante este medio, Parrilli fue tajante respecto a la relación con la oposición: “Hay un 25% o 30% que le ponen una escoba y votan una escoba con tal de no votar al peronismo. A nosotros no nos interesa. Que hagan lo que quieran, que sigan existiendo. No queremos eliminarlos. Ellos nos quieren eliminar a nosotros; nosotros queremos ganarle nada más".

El exsenador Oscar Parrilli fue tajante ante PERFIL respecto a la oposición: "Hay un 25% o 30% que le ponen una escoba y votan una escoba con tal de no votar al peronismo. A nosotros no nos interesa. Que hagan lo que quieran".

A cuatro años del atentado, Cristina Kirchner sube en las encuestas

Bajo esa premisa de acumulación, la cúpula del espacio asume que la inhabilitación perpetua responde al cálculo político de sus adversarios históricos ante un eventual escenario electoral. Según la visión del titular del Patria, la centralidad de Cristina Kirchner anula los liderazgos alternativos de la oposición. "¿Sabés por qué Macri y Milei se pelean entre ellos para ver quién es el que proscribió a Cristina? Porque le tienen miedo. Porque saben que Cristina les gana a los dos juntos”.

En su diálogo con PERFIL, el exsenador también lanzó una indirecta al gobernador bonaerense: “Cristina genera expectativas, genera esperanza, genera temas de agenda. Cristina tiene respuestas, no se arrugó. Y además, genera temas para el futuro. Es la única dirigente que tiene esa característica".

Comité "Cristina Libre": acusaciones a La Libertad Avanza

La tensión discursiva que rodea la defensa de la expresidenta alcanzó su punto de mayor beligerancia al trazar paralelismos con los episodios más violentos del siglo XX en Argentina. Desde la perspectiva del Comité, el proceso judicial y el intento de magnicidio de septiembre de 2022 constituyen la continuidad histórica de una matriz de persecución antiperonista que el comité "Cristina Libre" vincula de forma directa con los linajes familiares y políticos que hoy integran la estructura de La Libertad Avanza.

La retórica de la mesa chica del Instituto Patria abandonó los carriles procesales para ingresar en una fase de confrontación directa, ligando la resolución de la causa Vialidad con el fracaso del atentado contra Cristina Kirchner. "El intento de asesinato se inscribe dentro de esto. No tengas duda. Es la bala que no salió. Por eso dictaron el fallo, porque fracasaron en el intento”, afirma el titular de la central ideológica del kirchnerismo.

Según Parrilli: “Los que están atrás de esto son los que ordenaron bombardear la Plaza de Mayo en el 55, los que fueron parte del gobierno de Videla, torturaron, mataron, robaron un bebé. Son asesinos, no les tiembla la mano si tienen que matar a Cristina. Lo intentaron y fracasaron. Literalmente te lo digo".

La familia Benegas Lynch, según Oscar Parrilli, está detrás del bombardeo a Plaza de Mayo en 1955.

El Estado deberá pagar casi 10 millones de dólares a los abogados de Cristina Kirchner y otros acusados

El señalamiento del exsenador neuquino adquiere nombre propio al apuntar contra el apellido Benegas Lynch, cuyos miembros ocupan bancas en los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza. "Mirá los Benegas Lynch... ¿Quiénes son? Hay uno que es diputado ahora, el otro es senador. ¿Sabés quién fue el padre o el abuelo de ellos? El que organizó el bombardeo a la Plaza de Mayo del año 55”.

El exlegislador aclaró: “Yo no digo que todos los que apoyan a Milei, ni todos los de La Libertad Avanza, ni todos los del PRO lo sean, pero todos los que estuvieron y los herederos de esos, y los nietos de los asesinos del 55 y del 76, hoy están en La Libertad Avanza. Esto es así. Y son los que intentaron matar a Cristina Kirchner", sentenció el dirigente.

El kirchnerismo, entre las adhesiones internacionales y la interna bonaerense

La proyección del Comité "Cristina Libre" excede la acumulación de firmas internacionales contenidas en su manifiesto fundacional, donde destacan las firmas de la brasileña Mónica Valente, la mexicana Yeidckol Polevnsky y varias legisladoras colombianas de Gustavo Petro. El despliegue de esta plataforma funciona como una cuña silenciosa dentro de las discusiones de renovación del peronismo doméstico, fijando las prioridades del movimiento en torno a la figura de la exvicepresidenta.

Quiénes son los abogados de Cristina Kirchner que cobrarán casi diez millones de dólares del Estado

La instalación de la consigna "Cristina candidata 2027" actúa como un límite a las aspiraciones de los sectores que promueven un recambio generacional en el PJ, ergo, Axel Kicillof. La centralidad en la agenda de la exmandataria, operada nada menos que desde la conducción nacional del partido, condiciona el armado del peronismo bonaerense y congela las proyecciones de renovación que intenta ensayar el Movimiento Derecho al Futuro en la provincia de Buenos Aires.

El kirchnerismo, un espacio trascendental de los últimos veinticinco años de la política argentina, se resiste a desaparecer o a aceptar el retiro que le reclaman sus opositores internos. Con un piso electoral histórico que las encuestas fijan en el 25% del padrón nacional, este sector del peronismo todavía tiene un poder de fuego con el que logra dirigir el PJ nacional, condicionar el Conurbano bonaerense y recalentar la interna con el oficialismo.

NG/fl