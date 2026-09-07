Cristina Kirchner reapareció en redes tras más de un mes sin publicaciones

Cristina Kirchner volvió a publicar en redes sociales después de más de un mes. La expresidenta reapareció este lunes en X con un mensaje para despedir al historiador Norberto Galasso, en medio del bajo perfil que mantiene desde que comenzó a cumplir arresto domiciliario.

“Despedimos con mucha tristeza a Norberto Galasso. Gran compañero. Historiador imprescindible de la Argentina”, escribió Cristina en su cuenta de X.

La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para flexibilizar las condiciones de su prisión domiciliaria

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La última publicación de la expresidenta había sido a fines de julio, cuando compartió el planteo presentado por sus abogados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde entonces, dejó de utilizar su cuenta con la frecuencia que había mantenido durante otros períodos.

Cómo pasa sus días Cristina Kirchner

Mientras cumple arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, Cristina mantiene una rutina alejada de la exposición pública. Una de las actividades a las que dedica parte de su tiempo es el estudio de chino e inglés.

También lee y sigue las principales noticias de la Argentina y del exterior. A eso se suma su interés por la inteligencia artificial, una temática sobre la que se encuentra estudiando y capacitándose.

Aunque redujo notablemente sus apariciones públicas, la expresidenta no dejó de lado la actividad política. Mantiene contacto con dirigentes del peronismo y sigue de cerca la situación del partido y la evolución de la política nacional.

El reclamo de Cristina ante la ONU

Otro de los temas que ocupa parte de su atención es el reclamo que presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por el proceso judicial de la causa Vialidad.

Su defensa planteó ante el organismo internacional que durante el proceso se vulneraron garantías vinculadas con el debido proceso, la imparcialidad judicial, la igualdad ante la ley y sus derechos políticos.

LB/MSS