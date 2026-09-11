Un niño de 12 años murió tras sufrir un paro cardíaco a bordo de un colectivo en Corrientes

Un trágico accidente de salud ocurrió este miércoles a bordo de un colectivo de larga distancia que realizaba el trayecto desde Buenos Aires con destino a la provincia de Misiones. Un niño de 12 años, que viajaba acompañado por su madre, murió tras sufrir una descompensación severa mientras la unidad transitaba por la provincia de Corrientes.

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La emergencia fue advertida cuando el ómnibus arribó a la altura del kilómetro 635 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Estación Torrent. En ese punto, efectivos de la Policía de Corrientes abordaron el transporte para un control de rutina, momento en el que el chofer alertó a los uniformados sobre la presencia de un pasajero menor de edad que se encontraba inconsciente y sin signos vitales.

Maniobras de reanimación y traslado a Santo Tomé

Ante la gravedad del cuadro, los efectivos de la Comisaría de Estación Torrent y enfermeras de la sala de primeros auxilios local subieron a la unidad para asistir al chico.

A través de maniobras de RCP, el personal de salud logró reanimarlo de forma momentánea; sin embargo, a los pocos minutos el niño sufrió un colapso severo dentro del colectivo y se produjo su deceso.

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Por disposición de las autoridades judiciales, el cuerpo del menor fue derivado al Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé. Los exámenes forenses practicados en el centro de salud determinaron que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio desencadenado por patologías previas que padecía la víctima.

La fiscalía de turno instruyó las actuaciones correspondientes para finalizar los trámites legales.