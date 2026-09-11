Chaco suspendió las PASO por un año: Zdero promulgó la ley aprobada por la Legislatura

La suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Chaco ya quedó formalizada. El gobernador Leandro Zdero promulgó la Ley 4262-Q, sancionada por la Cámara de Diputados provincial, que deja sin efecto por un año la realización de las elecciones primarias chaqueñas.

La promulgación se concretó mediante el Decreto 2132, firmado el jueves 10 de septiembre. Allí, el Poder Ejecutivo dejó constancia de que no realizó observaciones sobre el texto aprobado por la Legislatura y dispuso su registro y publicación en el Boletín Oficial. Con ese paso administrativo, la suspensión dejó atrás la instancia legislativa y pasó a integrar la normativa vigente de la provincia.

Qué cambia con la suspensión de las PASO en Chaco

La norma establece una suspensión por un año del régimen de elecciones primarias provinciales, por lo que la definición de candidaturas para el próximo proceso electoral no contará con esa instancia obligatoria bajo el esquema alcanzado por la ley.

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La medida modifica así una de las etapas del calendario político provincial y obliga a los distintos espacios a definir internamente sus candidaturas sin recurrir a las PASO durante el período establecido.

Una aprobación con 17 votos y una fuerte discusión política

La ley había sido aprobada días atrás en la Cámara de Diputados con 17 votos afirmativos, en una sesión en la que el oficialismo logró reunir los respaldos necesarios para avanzar con la suspensión. Uno de los votos que adquirió mayor peso político fue el de la diputada Katia Blanc, quien acompañó la iniciativa y también tuvo un papel relevante para la conformación del quórum.

Su posición generó cuestionamientos dentro del Partido Justicialista del Chaco, donde dirigentes del espacio rechazaron públicamente su decisión por apartarse de la postura sostenida por buena parte de la oposición. El tratamiento de la suspensión también dejó expuestas las divisiones dentro del Frente Chaqueño. Algunos legisladores no participaron inicialmente del quórum y la mayoría del espacio terminó votando en contra de la propuesta.

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El debate se produjo además en medio de movimientos internos dentro del bloque opositor, luego de la renuncia de Atlanto Honcheruk a la presidencia del interbloque Frente Chaqueño.

Con la promulgación firmada por Zdero, la discusión iniciada en la Legislatura se traduce ahora en un cambio concreto del sistema electoral provincial: durante el plazo establecido por la Ley 4262-Q, Chaco no tendrá PASO provinciales.