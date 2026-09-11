El Gobierno actualizó los salarios judiciales: un juez de Cámara superará los $7 millones

El Gobierno del Chaco modificó el esquema utilizado para calcular el Ajuste por Revisión, un adicional salarial que alcanza a magistrados, funcionarios judiciales y autoridades de distintos organismos provinciales. La actualización fue dispuesta por el gobernador Leandro Zdero mediante el Decreto 2131 y tiene vigencia desde el 1 de septiembre de 2026.

El mecanismo busca que las remuneraciones netas de determinados cargos del Chaco no queden por debajo del promedio correspondiente a funciones equivalentes en Corrientes, Formosa y Misiones. Para la nueva liquidación se fijó un porcentaje de 1329,65%, aplicado sobre la suma del sueldo básico y la compensación jerárquica.

El concepto tiene carácter remunerativo y no bonificable. De acuerdo con el cálculo realizado por la Comisión Técnica encargada de revisar los salarios, para alcanzar la media regional era necesario incrementar en un 1,387% el haber neto utilizado como referencia.

Escándalo en el Colegio Informático de Corrientes: un alumno tenía 3000 fotos no consentidas de sus compañeras

Cuánto cobrará un juez de Cámara con el nuevo cálculo

El expediente utiliza como ejemplo el cargo de juez de Cámara. En agosto, el haber neto considerado para ese puesto era de $6.961.952. Con la modificación aplicada desde septiembre, la remuneración de referencia pasa a $7.058.522 netos, una cifra prácticamente equivalente al promedio regional calculado por la comisión, establecido en $7.058.508.

La comparación se realiza sobre cargos equivalentes de los poderes judiciales de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, a partir del mecanismo de equiparación establecido para la provincia.

Chaco suspendió las PASO por un año: Zdero promulgó la ley aprobada por la Legislatura

Qué organismos están alcanzados por el Ajuste por Revisión

La actualización no se circunscribe exclusivamente a los magistrados del Poder Judicial del Chaco. El decreto también incluye cargos correspondientes al Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, Tribunal Electoral y Fondo de Retiros.

Además, el adicional alcanza al Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Cada jurisdicción deberá afrontar el incremento con las partidas previstas en su propio presupuesto.

El decreto fue firmado ad referéndum de la Cámara de Diputados, por lo que todavía deberá ser tratado por la Legislatura para su ratificación.

Chaco abre 265 vacantes para ingresar a la Policía y al Servicio Penitenciario: requisitos y cómo inscribirse

El expediente también registra una discusión previa sobre la disponibilidad presupuestaria. En un acta del 3 de septiembre, la Comisión Técnica dejó asentado que la Subsecretaría de Hacienda había advertido que en ese momento no existía factibilidad financiera y presupuestaria para implementar la actualización.

Sin embargo, una semana después, el decreto consignó que Hacienda había dado curso a la continuidad del trámite y que la medida contaba con el aval del ministro del área.

Un cambio salarial mientras se debate la intangibilidad judicial

La actualización aparece en momentos en que la Legislatura también tiene pendiente el tratamiento del proyecto de intangibilidad salarial para magistrados y funcionarios judiciales enviado por el Ejecutivo provincial.

Aunque ambos mecanismos están vinculados con los salarios judiciales, no son iguales. El proyecto propone crear un concepto denominado “Intangibilidad”, calculado sobre la diferencia existente entre las remuneraciones chaqueñas y la media nacional de cargos judiciales equivalentes.

Un niño de 12 años murió tras sufrir un paro cardíaco a bordo de un colectivo en Corrientes

La propuesta contempla una equiparación gradual durante dos años, cubriendo sucesivamente el 85%, 90%, 95% y 100% de esa diferencia, con actualizaciones posteriores cada tres meses.

En caso de aprobarse, para los magistrados y funcionarios comprendidos en ese régimen la nueva Intangibilidad reemplazaría tanto al Adicional Remunerativo como al Ajuste por Revisión. Para los trabajadores y cargos que no estén alcanzados por ese mecanismo, en cambio, los adicionales actuales continuarían vigentes.