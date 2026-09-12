Encuesta: Dos intendentes del sur del Conurbano integran el podio

En una nueva medición de la imagen de los intendentes del Gran Buenos Aires realizada por la consultora CB Global Data dos jefes comunales de la zona sur y otro del partido de Malvinas Argentinas integran el podio de los mejor posicionados. La muestra se realizó en los primeros 4 días de septiembre y midió la percepción que tienen los habitantes de los distintos distritos del Conurbano sobre sus gobernantes. Como líder de ese ránking aparece Federico Otermín, de Lomas de Zamora. El segundo puesto quedó para Fernando Gray, de Esteban Echeverría. Además, de los 24 relevados, 9 acumularon más imagen negativa que positiva.

El informe ordena a los intendentes según su diferencial de imagen, indicador que surge de restar la imagen negativa de la positiva. De esa manera, no solo refleja el nivel de conocimiento de cada dirigente, sino también el saldo entre quienes tienen una opinión favorable y quienes mantienen una percepción negativa.

Otermín encabeza la lista con un diferencial positivo de +25,8%,con una importante mejora respecto del sondeo anterior de agosto. El sucesor de Martín Insaurralde, tenía un diferencial en el mes anterior del 23,2%. Ahora totaliza un 61,6% de imagen positiva.

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El segundo lugar se lo quedó Fernando Gray, otro que mejoró notablemente su performance en este estudio. Pasó del 21,5% de agosto a un 23,7% y el diferencial positivo alcanzó el 60,7%. Gray pertenece al peronismo pero está distanciado de la conducción bonaerense y coqueteó con otros espacios en las últimas elecciones.

Tercero se ubica Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, quien supo liderar el ránking en más de una ocasión. Esta vez se destaca entre los mejores con un 60,2% de imagen positiva.

"En relación con la variación respecto del mes anterior, el intendente que más creció fue Ariel Sujarchuk (Escobar), con una mejora de + 6,3 puntos porcentuales. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Ramón Lanús (San Isidro), quien registró un descenso de - 5,6", sintetiza el informe de la consultora.

Entre los 8 que tienen mejor concepto también están Jaime Méndez (San Miguel), Federico Achaval (Pilar), Ariel Sujarchuk (Escobar), Julio Zamora (Tigre) y Juan José Fabiani (Almirante Brown).

En algunos casos como el de Fabiani, muchos de los consultados se inclinaron por el no sabe/no contesta que está intímamente relacionado con que llevan poco tiempo en la gestión. En su caso, porque reemplazó a Mariano Cascallares que asumió como diputado provincial. Lo mismo ocurre en otros casos como el de Eva Mieri en Quilmes (la reemplazante de Mayra Mendoza) o de Magdalena Sierra, la esposa de Jorge Ferraresi que gobierna Avellaneda tras el alejamiento de su esposo que pretende ser uno de los que pugnarán en 2027 por acceder a la gobernación de la provincia más poblada del país.

En el lote del medio, en tanto, están Soledad Martínez (Vicente López), Mariel Fernández (Moreno), Fernando Espinoza (La Matanza), Eva Mieri (Quilmes), Magdalena Sierra (Avellaneda), Gastón Granados (Ezeiza), Lorena Espina (José C. Paz) y Andrés Watson (Florencio Varela).

Entre los de peor imagen figura en el último lugar Gustavo Menéndez (Merlo) con 58,4 de diferencial negativo. Antes se ubican Fernando Moreira (San Martín), Pablo Descalzo (Ituzaingo), Julián Alvarez (Lanús), Ramón Lanús (San Isidro), Lucas Ghi (Morón), Damián Selci (Hurlingham) y Carlos Balor (Berazategui).

FICHA TÉCNICA

Población Objeto de Estudio: Población general mayor a 18 Años

Ámbito: 24 principales municipios del Gran Buenos Aires

Cuotas: Sexo, nivel educativo, franja etaria y geolocalización.

Afijación: Uniforme

Técnica de Recolección de Información: CB CAWI Research (Online)

Instrumento de Recolección de Información: Cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa.

Tamaño de la Muestra: 14705 casos total (Promedio 478-764 casos por Municipio)

Error de Muestreo PROMEDIO: +/- 3 a 4%

Trabajo de Campo: 1 AL 4 de SEPTIEMBRE de 2026

Procedimiento de Muestreo: Estratificado por distritos municipales.