La princesa Astrid de Noruega murió dos días después del funeral de su hermano, el rey Harald

La princesa Astrid de Noruega murió este viernes a los 94 años, exactamente dos semanas después de su hermano el rey Harald V, informó el Palacio Real de Noruega. "La princesa falleció hoy, viernes 11 de septiembre, a los 94 años", indicó en un comunicado. El miércoles, la princesa Astrid asistió en silla de ruedas al funeral de su hermano Harald, quien murió el 28 de agosto a los 89 años.

Astrid, nacida en 1932, era la segunda hija del rey Olav V, quien reinó de 1957 a 1991. Se casó con un plebeyo, hijo de un armador de yates, y no tuvo derecho de sucesión al trono porque Noruega entonces impedía que las mujeres fueran coronadas reinas. Conservó su título y su rol oficial en la monarquía, pero con el paso del tiempo, las apariciones públicas se habían vuelto cada vez más escasas.

La princesa Astrid asistió el miércoles al funeral de su hermano en la catedral de Oslo. Después de una procesión fúnebre por una ciudad abarrotada de gente y una ceremonia religiosa en la catedral luterana de Oslo, los restos mortales de Harald, fallecido el 28 de agosto a los 89 años, fueron trasladados a la iglesia del castillo de Akershus, su última morada.

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Colocado sobre un cañón y cubierto con una bandera real noruega, el féretro fue transportados a lo largo de la principal avenida de Oslo, seguido a pie por su hijo y sucesor, Haakon VIII, sus nietos y su hermana, así como por numerosos dignatarios. Solo su viuda, la reina Sonia, de 89 años, y la nueva reina Mette-Marit, que se recupera de un trasplante de pulmón, se desplazaron en auto.

Además del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y del heredero al trono británico, el príncipe Guillermo, estaban presentes, entre otros, los reyes de España, de Países Bajos y de Bélgica, el príncipe heredero de Japón y los jefes de Estado de Finlandia y Alemania, así como los primeros ministros de Francia y Tailandia.

Al final del servicio religioso, cuatro aviones de combate F-35 sobrevolaron la catedral en formación, mientras el ataúd era llevado a la capilla del castillo de Akershus al son de la "Marcha fúnebre" de Chopin.

Harald V fue una figura moderna y unificadora cuyo reinado terminó inmerso en escándalos. Ascendió al trono en 1991 y siempre descartó abdicar pese al deterioro de su salud en sus últimos años. El rey encarnó una Noruega abierta y tolerante, y celebró la diversidad en un discurso de 2016 con motivo de sus 25 años de reinado.

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