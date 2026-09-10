Dónde están hoy los Bin Laden: del modelaje de glamour de su sobrina al aislamiento de sus tres viudas

Se cumplen 25 años del atentado terroristas del 11 de septiembre, en la que cuatro aviones secuestrados por Al Qaeda impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono y un campo en Pensilvania. El ataque dejó casi 3.000 muertos, alrededor de 25.000 víctimas y un apellido que sigue generando un fuerte impacto público: Bin Laden.

Tras el operativo en Abbottabad en 2011 donde fue fue abatido el líder extremista Osama Bin Laden, los integrantes de la familia dispersaron sus vidas en trayectos radicalmente distintas. Según registros, transitaron desde la alta sociedad occidental hasta el reencuentro con el aislamiento en Oriente Medio.

Encuesta: cómo recuerdan el atentado del 11S los estadounidenses y qué piensan hoy de los musulmanes

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Uno de los contrapuntos más drásticos en el linaje familiar lo encarna Wafah Dofour, sobrina estadounidense de Osama e hija de su medio hermano Yeslam. Nacida en California y educada en la Universidad de Columbia, la artista construyó su carrera como modelo de glamour y cantante pop, posando para portadas de reconocidas publicaciones internacionales y liderando proyectos musicales en Europa.

En cuanto a las tres viudas supervivientes, Khairiah Sabar, Siham Sabar y Amal Ahmed al-Sadah, fueron capturadas por fuerzas paquistaníes en la residencia fortificada tras el asalto militar de las unidades estadounidenses. Luego de atravesar interrogatorios en Pakistán, las tres mujeres junto a sus hijos fueron deportados a Arabia Saudita, donde permanecen bajo custodia y silencio público.

Según distintos informes, fueron alojadas en un complejo residencial segura en Yeda, financiado por la familia bin Laden. El gobierno saudí les proporcionó alojamiento y gastos de manutención por razones humanitarias, aunque se les impuso condiciones estrictas: prohibido conceder entrevistas, publicar relatos o comunicarse libremente con el mundo externo.

Wafah Dofour

En tanto, el extenso clan empresarial fundado por el patriarca Mohammed Bin Laden intentó resguardar el imperio económico de la estigmatización global. El conglomerado Saudi Binladin Group continuó operando contratos de infraestructura en la península arábiga.

Por otro lado, la figura de Omar bin Laden, uno de los hijos mayores del líder terrorista, acaparó la atención al repudiar públicamente la violencia y establecerse en Europa para desarrollar una faceta como artista plástico y pintor.

Omar bin Laden

Su estilo de vida bohemio y sus exposiciones de arte sufrieron constantes trabas burocráticas. Recientemente enfrentó restricciones de residencia y órdenes de expulsión de Francia debido a investigaciones sobre presunta apología del terrorismo en entornos digitales.

Sin embargo el caso más llamativo es el de Noor bin Laden, sobrina de Osama, quien se convirtió crítica del "islam radical", al que culpa de muchos problemas del mundo. Criada en Suiza, mantuvo un perfil bajo hasta 2020, cuando dio su primera entrevista pública.

Noor bin Laden

La mujer que ahora tiene 39 años, declaró entonces ser una fiel seguidora de Donald Trump. "He apoyado al presidente Trump desde que anunció su candidatura a principios de 2015. Lo he observado desde la distancia y admiro la determinación de este hombre", declaró desafiante al New York Post.

En 2021, se la vio ondeando una bandera con el lema "Trump ganó" mientras estaba en un barco en Ginebra, en referencia a la afirmación de que Joe Biden supuestamente robó las elecciones en 2020.