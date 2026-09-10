Este año se cumplen 25 años del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, uno de los ataques más violentos de la historia de Estados Unidos y el mundo. La incertidumbre acerca de ciertos aspectos del hecho, que fueron ocultados como secreto de Estado, abrió paso al desarrollo de teorías conspirativas que hasta hoy continúan en debate.

El 11 de septiembre de 2001, integrantes del grupo terrorista Al Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales y tomaron de rehenes a sus pasajeros. Dos de ellos fueron estrellados contra los rascacielos ubicados en el World Trade Center y provocaron su caída, mientras que otro impactó en el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa estadounidense.

El cuarto tenía como presunto objetivo el Capitolio en Washington D.C., pero finalmente cayó en un campo abierto en Shanksville, Pennsylvania. Esto se debe a que los pasajeros del avión se defendieron de sus secuestradores y lograron que se desvíe. Los atentados dejaron 2.996 muertos y aproximadamente 25.000 heridos.

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Atentado a las Torres Gemelas: por qué hay tantas teorías al respecto

En 2020, familiares de las víctimas se acercaron al gobierno para reclamar la difusión de documentos de la investigación del FBI sobre los atentados con el objetivo de utilizarlos en un juicio federal para acusar a Arabia Saudita, uno de los principales aliados del país, de complicidad por los mismos.

No obstante, tanto Donald Trump, como Barack Obama y George Bush anteriormente, se negaron a otorgar la información, lo que alimentó las teorías. 5 años después de los ataques, el Departamento de Estado publicó un documento en el que resumía las principales teorías conspirativas sobre ellos que todavía circulan en internet.

Teorías conspirativas del 11S: el ataque como excusa para invadir Irak

Una de las teorías conspirativas más divulgadas fue que el Gobierno de Bush aprovechó el atentado a las Torres Gemelas como estrategia para luego justificar invasiones a países como Irak y Afganistán. Esta hipótesis fue difundida por Andreas von Bülow, exministro de Investigación de Alemania.

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Lo que generó esta hipótesis fue que una de las primeras órdenes del mandatario fue atacar Irak, cuando el grupo terrorista se ubicaba en Afganistán. Tiempo después, Bush aseguró que Osama Bin Laden se escondía en ese país. Finalmente, las investigaciones concluyeron que Al Qaeda estuvo detrás de los atentados.

La complicidad del reino saudita con el 11S

Otra teoría que resonó fuertemente acerca de los ataques del 11S fue la implicación de los altos mandatarios saudíes en ellos. Como Bin Laden era de origen saudita, así como 15 de los 19 terroristas que participaron en los ataques, se alimentó la hipótesis acerca de su participación y el encubrimiento de Washington.

La comisión especial que investigó los atentados apuntó contra el gobierno saudita, ya que patrocinaban el wahabismo, una rama fundamentalista del islam que los terroristas defendían. Sin embargo, en el informe final se concluyó que no había pruebas suficientes para evidenciar su asistencia.

Un misil impactó en el Pentágono en vez de un avión

El recuento oficial de los hechos, como se explicó anteriormente, relata que el tercer avión comercial fue estrellado contra el Pentágono. No obstante, varios conspiradores sostienen que en realidad lo que impactó contra el departamento fue un misil, ya que el diámetro del agujero que quedó tenía 5 metros de alto y 3,6 de ancho, que era muy pequeño para que lo causara una aeronave.

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Asimismo, en las imágenes difundidas no aparecían restos de alas, asientos o fuselaje, lo que aumenta las dudas. Por otro lado, en reiteradas ocasiones se cuestionó por qué no se interceptó el avión cuando se estrelló 40 minutos después de los que chocaron en las torres. Es por ello que se dice que se lanzaron proyectiles para bajarlo, pero uno de ellos cayó en el edificio.

JSM / EM