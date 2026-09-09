Este viernes 11 de septiembre se cumplen 25 años desde los atentados a las Torres Gemelas, en los que terroristas de Al Qaeda robaron aviones comerciales y chocaron dos de ellos contra los rascacielos, provocando su caída. Debido a ello, Netflix estrenó un nuevo documental sobre lo sucedido, pero con una nueva perspectiva.

A diferencia de otras producciones sobre el atentado, que normalmente se centran en relatar cómo fueron los ataques, "Punto de inflexión: 11-S y la Guerra contra el Terrorismo" mira hacia adelante y se centra en las consecuencias posteriores del hecho, tanto para las familias de las víctimas como para Estados Unidos.

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Este fue dirigido por Brian Knappenberger, quien también se encargó de las distintas docuseries de la colección “Turning Point”. En estas, relata distintos aspectos de algunos de los conflictos que marcaron la historia de Estados Unidos, como la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam.

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El documental muestra cómo incidió el atentado a las Torres Gemelas en el mundo actual. Por un lado, cuenta con entrevistas de hijos y familiares de víctimas, que eran muy pequeños cuando sucedió el ataque. Por lo tanto, no tienen recuerdo alguno al respecto, pero la tragedia es parte de su identidad.

Esta generación creció en la sociedad que fue marcada por las consecuencias políticas, sociales y culturales de los ataques. Por otro lado, el documental analiza cómo el miedo generado por los atentados incidieron en las decisiones que se tomaron posteriormente para ampliar el poder del Estado en materia de vigilancia y lucha contra el terrorismo.

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Además, observa el rol de las redes sociales para el crecimiento de teorías conspirativas alrededor de los acontecimientos del 11 de septiembre y el aumento de la desinformación en internet. Según Knappenberger, esto anticipó los mecanismos que logran que las teorías falsas y las fake news se difundan con tanta facilidad.

JSM/MSS