Plan Platita de Donald Trump: promete 5.000 dólares a cada estadounidense si gana las elecciones

En una convención demócrata celebrada en la noche del miércoles en Dallas, el presidente de Estados Unidos Donald Trump prometió dar 5.000 dólares a cada estadounidense si su partido gana las próximas elecciones de medio término, programadas para el martes 3 de noviembre.

"Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares", aseguró Trump desde el estrado. También bautizó la operación: "Se llamará el Dividendo Trump".

Luego detalló cómo será el proceso, y comparó al país con una "empresa exitosa", y a sus ciudadanos con "accionistas": "Emitiré un dividendo a cada ciudadano adulto de Estados Unidos de América por 5.000 dólares", dijo, "muy parecido a como una empresa exitosa hace una distribución en efectivo a sus accionistas o como el año pasado, cuando di a nuestros valiosos miembros del ejército 1.776 dólares"..

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Donald Trump en la convención republicana en Dallas, Texas.

El mandatario no explicó de dónde sacaría recursos para un desemboso de esas dimensiones, que se calcula en torno a 1,2 billones. No es la primera vez que promete algo así, y los antecedentes no son muy auspiciosos: en las ocasiones anteriores, no cumplió con su palabra.

Desde la oposición, las palabras de Trump se leen como consecuencia de un dato electoral: las encuestas sobre las elecciones legislativas no están resultando favorables al oficialismo. Los últimos reportes indican que los republicanos podrían perder tanto la Cámara de Representantes como el Senado, lo que provoca estas promesas desmedidas en pos de revertir los pronósticos. La aprobación a la gestión de Turmp está perforando su piso; las principales causas son la larga guerra contra Irak y el aumento del costo de vida.

Un encuentro inédito con Trump como única figura

A 54 días de las elecciones, el presidente organizó un mitín sin precedentes: la norma estadounidense establece que las convenciones partidarias suceden en la antesala de las elecciones presidenciales, para elegir al candidato que peleará por la Casa Blanca.

En la primera jornada de la convención, Trump habló durante 105 minutos. "Les pido que imaginen que soy yo quien está en la boleta, una vez más", dijo. Este jueves, en el cierre del evento, dará otro discurso junto al vicepresidente, J.D. Vance.

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